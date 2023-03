Google avvierà test IA su Gmail e Docs a breve

Microsoft sta premendo l’acceleratore su Bing con IA rimuovendo la lista di attesa per accedere al servizio. Al contempo, Google ha dichiarato che testerà la sua intelligenza artificiale all’interno di Gmail e Google Docs nelle prossime settimane con un numero limitato di persone, consentendo loro di usare nuove funzionalità di scrittura in vista della futura integrazione su altri servizi della suite Workspace.

Il titano della ricerca Internet lo ha confermato giusto nelle scorse giornate, dando il via a una fase di test dell’IA generativa all’interno delle app per la produttività.

Google inizia a spingere sull’IA

Stando a quanto spiegato da Google, la risposta alle soluzioni offerte da Microsoft arriverà gradualmente, iniziando con esperienze per Gmail e Google Documenti. Lo stesso Thomas Kurian, CEO di Google Cloud, ha aggiunto quanto segue:

“In Gmail e Google Docs ora puoi semplicemente digitare un argomento di cui vorresti scrivere e una bozza verrà immediatamente generata per te. Quindi, se sei un manager che assume un nuovo dipendente, Workspace ti fa risparmiare il tempo e gli sforzi necessari per scrivere la prima e-mail di benvenuto. Da lì, puoi elaborare o abbreviare il messaggio o regolare il tono in modo che sia più giocoso o professionale, tutto in pochi clic.”

Questo periodo di prova vedrà i tester accedere a feature specifiche come la possibilità di realizzare bozze di documenti e risposte alle e-mail per qualsiasi target. O ancora, l’IA aiuterà le persone nelle sessioni di brainstorming e scrittura. In futuro, invece, su Google Presentazioni si occuperà della generazione automatica di immagini, audio e video, mentre su Google Meet genererà nuovi sfondi e su Google Fogli analizzerà rapidamente i dati grezzi generando formule.

Il piano della Grande G

L’idea della società di Mountain View è chiara: aumentare la produttività con il supporto dell’IA generativa, la quale potrà svolgere molteplici attività, ma limitandosi alla produzione di una bozza o di una base su cui poi gli esseri umani dovranno intervenire. La stessa Google, insomma, sottolinea la presenza di difetti nell’IA, incapace di sostituire l’ingegnosità, la creatività e l’intelligenza delle persone reali.