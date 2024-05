Gmail per Android: arriva una nuova funzione di risposta rapida

L’app Gmail per Android si prepara a rivoluzionare il modo in cui gli utenti rispondono alle e-mail grazie all’introduzione di Quick Reply, una nuova interfaccia utente progettata per semplificare e velocizzare il processo di risposta.

Google ha annunciato ufficialmente il lancio di questa funzione, precedentemente testata con un gruppo ristretto di utenti a partire da novembre dell’anno scorso, con l’ultimo Android Feature Drop.

Addio all’interfaccia di composizione a tutto schermo

Prima di questo aggiornamento, per rispondere a un’e-mail nell’app Gmail per Android era necessario toccare il pulsante di risposta, aprendo l’interfaccia di composizione a schermo intero. Sebbene questa modalità sia ideale per la stesura di risposte più lunghe e articolate, risulta poco pratica quando si tratta di inviare un messaggio veloce e conciso.

Quick Reply risolve questo problema introducendo una casella di testo nella parte inferiore di ogni e-mail, consentendo agli utenti di inserire rapidamente una risposta breve senza dover passare all’interfaccia di composizione a schermo intero. Questa nuova casella di testo sostituisce i pulsanti Rispondi, Rispondi a tutti e Inoltra presenti nell’interfaccia utente attuale.

La nuova casella Quick Reply offre una serie di opzioni intuitive: un pulsante per allegare un file, un menu a tendina per modificare l’elenco dei destinatari o rispondere a tutti i mittenti, la casella di testo per redigere brevi messaggi e un pulsante emoji per reagire alle e-mail. Quando si inizia a digitare il testo, il pulsante emoji viene sostituito da un pulsante di invio e viene aggiunto un nuovo pulsante di espansione che consente di passare all’interfaccia di composizione delle e-mail a schermo intero, se necessario.

Implementazione in corso e compatibilità

Diversi utenti hanno già segnalato la presenza di questa nuova interfaccia, suggerendo che l’implementazione su larga scala sia in corso. Sebbene non sia ancora chiaro quanto tempo ci vorrà per raggiungere tutti gli utenti, considerando che Google sta promuovendo Quick Reply come una nuova funzione di Gmail, è probabile che prima o poi sarà disponibile per tutti. Resta da vedere se Quick Reply verrà esteso anche ai tablet o ai dispositivi pieghevoli in stile libro.

Il futuro di Gmail: l’intelligenza artificiale generativa

Oltre alla nuova interfaccia utente di Quick Reply, si prevede che Google introdurrà presto un nuovo pulsante Gemini nell’app Gmail per Android. Questo pulsante consentirà di effettuare query oltre ai riepiloghi delle e-mail, sfruttando l’intelligenza artificiale generativa che Big G sta integrando in tutta la sua suite di prodotti.

Considerando l’importanza di Gmail all’interno dell’ecosistema Google, non sorprende che l’applicazione sia al centro di queste innovazioni.