Gmail per Android, il pulsante per inserire le risposte di Gemini

Google ha appena annunciato una novità per Gmail su Android: il pulsante “Inserisci” nel pannello Gemini. Questa funzione permetterà di generare risposte alle email grazie all’AI in modo ancora più facile e immediato.

Gmail Android: nuovo pulsante per inserire le risposte di Gemini nelle bozze

Prima, per usare le risposte generate da Gemini, bisogna armarsi di pazienza e fare il classico copia-incolla manuale nella bozza dell’email. Un po’ una scocciatura, ammettiamolo. Ma ora basterà un tocco sul nuovo pulsante “Inserisci” e voilà: il testo generato dall’AI comparirà come per magia nella nostra risposta.

Il pulsante “Inserisci” non stravolgerà l’interfaccia di Gmail che in tanti amano. Anzi, si integrerà alla perfezione nel pannello Gemini, affiancando le opzioni già presenti come “Mi piace”, “Non mi piace” e “Copia”. Una piccola aggiunta ma preziosa, che renderà l’esperienza con Gmail ancora più fluida e appagante.

Le funzioni di Gemini su Gmail

Ma il pulsante “Inserisci” è solo l’ultima delle funzioni di Gemini per gestire la posta elettronica su Gmail. Questo assistente non si limita a generare messaggi. Può trovare informazioni dai file di Google Drive, cercare determinati tipi di e-mail (come “Mostra solo le e-mail non lette degli ultimi 5 giorni” o “E-mail di Gianfranco inviate la scorsa settimana”), ottenere informazioni sugli eventi di Google Calendar, riassumere intere conversazioni e persino creare eventi nel proprio Calendario per organizzare impegni e scadenze.

Come provare il pulsante “Inserisci” su Gmail?

Chi non vede l’ora di testare il nuovo pulsante, non dovrà fare altro che scaricare l’ultimissima versione di Gmail (2025.01.05.715468168), direttamente dal Play Store di Google. E voilà, il pulsante “Inserisci” sarà lì nel pannello Gemini, pronto a fare le sue magie.