Su Gmail in arrivo la barra degli strumenti semplificata

Google sta apportando una modifica all’interfaccia di Gmail per il web, introducendo la barra degli strumenti semplificata. Questa novità mira a offrire un’esperienza più pulita, consentendo agli utenti di visualizzare solo le opzioni essenziali quando si consultano le proprie e-mail.

Come funziona la nuova barra degli strumenti semplificata

La barra degli strumenti semplificata presenta un design snellito, mostrando in cima all’e-mail aperta solamente le azioni rapide più comuni, come archiviare, segnalare come spam, eliminare, contrassegnare come non letta e spostare in un’altra cartella. Tutte le altre funzionalità, come la possibilità di posticipare un messaggio (“snooze”), aggiungerlo alle attività o applicare etichette, vengono spostate in un menu a discesa accessibile tramite l’icona dei tre puntini.

Un rollout graduale agli utenti

Secondo quanto riportato inizialmente da 9To5Google, la nuova barra degli strumenti semplificata è attualmente in fase di rollout per un gruppo selezionato di utenti di Gmail. Quando la funzionalità diventerà disponibile, all’apertura di un’e-mail gli utenti vedranno un messaggio che annuncia: “La tua nuova barra degli strumenti più semplice. Ora è più facile concentrarsi sulle attività comuni. Trova altre azioni sotto la voce Altro“.

Personalizzazione dell’esperienza

Per coloro che preferiscono l’interfaccia tradizionale, Google ha previsto un’opzione per tornare alla versione standard della barra degli strumenti. Basterà selezionare “Passa alla barra degli strumenti avanzata” dal menu a discesa per ripristinare la visualizzazione completa delle azioni.

L’intelligenza artificiale di Gemini arriva su Gmail Android

Parallelamente all’introduzione della barra degli strumenti semplificata su Gmail, Google starebbe testando una versione migliorata dell’AI Gemini su Gmail per Android. Secondo indiscrezioni, in questa nuova release dell’app per il sistema operativo mobile di Big G, attualmente in fase di test con un numero limitato di utenti, è stata aggiunta un’icona Gemini AI accanto all’opzione “Archivia”.

Toccando l’icona Gemini AI, si apre una nuova interfaccia che include diverse opzioni legate all’intelligenza artificiale. Gli utenti possono chiedere al sistema di riassumere il contenuto di un’e-mail, di suggerire una risposta appropriata oppure di elencare i passi successivi da intraprendere in relazione a quel messaggio. A questo punto, è possibile avviare una conversazione diretta con il chatbot Gemini AI, scegliendo uno dei prompt preimpostati o digitando una domanda personalizzata.