Gmail, Gemini riassume le email lunghe senza cliccare

Basta con l’ansia delle email lunghissime e thread infiniti che fanno perdere ore e ore. Google ha trasformato Gmail in un assistente intelligente che legge la posta elettronica al posto nostro. I nuovi riassunti di Gemini appaiono automaticamente sopra i messaggi più corposi.

I riassunti automatici di Gemini arrivano su Gmail

Prima ci si doveva ricordare di toccare “Riassumi questa email” sotto l’oggetto, aspettare che si aprisse l’overlay di Gemini e poi leggere il riassunto. Ora Gemini analizza automaticamente i messaggi e mostra i riassunti quando serve davvero, per email lunghe o thread con molte risposte. I riassunti AI si aggiornano dinamicamente quando arrivano nuove risposte, per avere un’idea chiara e aggiornata della situazione.

Il riassunto automatico non è previsto per tutte le email. Gemini applica un filtro intelligente, mostrando le sintesi solo quando possono effettivamente aiutare, come nel caso di thread complessi con più partecipanti, email particolarmente lunghe o conversazioni che si trascinano da giorni. È un approccio più raffinato rispetto al semplice “riassumi tutto”. L’AI valuta il contesto e decide se vale la pena sintetizzare il contenuto o meno

Disponibilità dei riassunti AI su Gmail

I riassunti AI non si limitano al testo. Possono estrarre informazioni utili anche da biglietti aerei, bollette, promozioni, tracking ordini ed eventi. Google ha potenziato i riassunti automatici con pulsanti d’azione introdotti con un aggiornamento dell’anno scorso. Al momento la funzione supporta solo email in inglese, ma nei prossimi mesi sarà estesa ad altre lingue. È disponibile per diversi livelli di Google Workspace, ma non per tutti gli utenti Gmail gratuiti.