Gmail: nuova interfaccia in dirittura d'arrivo

Per la gioia di tutti gli utilizzatori di Gmail che non si reputano soddisfatti dell'attuale design del servizio, Google ha fatto sapere che si sta preparando ad introdurre una nuova interfaccia per la sua Web email, rendendone l'estetica più consona a quelli che sono i canoni del Material You e garantendo al tempo stesso maggiore integrazione tra i servizi a cui è possibile accedere, tra cui Meet, Chat e Spaces.

Gmail: nuovo design a partire dall'8 febbraio

Con il nuovo design, tutti gli strumenti sono a disposizione in maniera immediata, senza dover navigare tra vari tab. Inoltre, vengono introdotte le bolle di notifica che indicano il numero di messaggi non letti e la barra di ricerca permette di trovare pure i risultati delle email e delle chat. L'intento di Google è quello di semplificare il più possibile l'esperienza utente, rendendola maggiormente appagante. L'aspetto finale proposto è quello visibile di seguito.

Per evitare momenti di panico derivanti dal ritrovarsi improvvisamente ad avere a che fare con la nuova UI, Google ha previsto un periodo di adattamento per gli utenti, proponendo un design che a grandi linee prevede quanto già adottato sulla versione mobile.

Più precisamente, le modifiche prenderanno il via dall'8 febbraio, con l'opportunità di attivare il nuovo layout in modo manuale e tornare alla classica visualizzazione dal menu delle impostazioni. Da aprile, invece, l'attivazione avverrà automaticamente per tutti, ma sarà sempre possibile ripristinare il vecchio design qualora necessario, mentre dalla fine del secondo trimestre l'UI rinnovata diventerà l'unica disponibile e non si potrà più tornare indietro.

Da notare che la nuova interfaccia di Gmail è destinata a Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Frontline, Nonprofit, G Suite Basic e Business, mentre non sarà disponibile per gli utenti Google Workspace Essentials