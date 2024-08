Gmail Q&A: gli utenti Android possono chattare con Gemini

Gli utenti di Gmail su dispositivi Android possono ora interagire direttamente con Gemini, l’assistente AI di Google, direttamente nell’app Gmail. La nuova funzione, chiamata Gmail Q&A, è disponibile per gli utenti abbonati a Gemini e presto sarà disponibile anche per i dispositivi iOS.

Funzionalità e utilizzo di Gmail Q&A

Con Gmail Q&A, gli utenti possono utilizzare Google Gemini come assistente personale in grado di leggere e analizzare l’intera casella di posta elettronica. È possibile chiedere a Gemini di riassumere le e-mail relative a specifici argomenti o di cercare dettagli specifici all’interno delle comunicazioni. Tuttavia, come con tutti i modelli AI, è importante tenere presente che possono verificarsi occasionali “allucinazioni” e quindi non bisogna fidarsi ciecamente di tutto ciò che l’assistente comunica.

L’introduzione di Gmail Q&A fa parte del cambiamento di paradigma di Google, che sta progressivamente spostando l’attenzione dalla ricerca tradizionale alla chat AI. Invece di trovare l’e-mail originale attraverso la barra di ricerca, Gmail sta incoraggiando gli utenti a chiedere a un chatbot AI di riassumere le informazioni desiderate.

Tuttavia, nelle risposte dell’assistente saranno comunque citate le e-mail di origine. Questo cambio di rotta segna un’evoluzione nel modo in cui gli utenti interagiscono con l’account di posta elettronica e accedono alle loro informazioni.

Disponibilità di Gmail Q&A

Attualmente, Gmail Q&A è accessibile solo agli utenti a pagamento di Gemini o Google One AI Premium, che spendono 21,99 euro al mese per queste funzioni avanzate di AI. Google sta spingendo funzioni come Gmail Q&A per dimostrare il valore dei costosi abbonamenti mensili a Gemini e sta integrando l’assistente AI in tutti i suoi prodotti esistenti, come Google Docs, Google Calendar e altri ancora.

Per ora, è improbabile che Gmail Q&A sia reso disponibile agli utenti Gmail gratuiti, poiché questi prodotti AI rappresentano la migliore opportunità per Google di generare entrate da Gemini.