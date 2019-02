Gmail cambia pelle: restyling su Android e iOS

Il Material Design irrompe nelle incarnazioni mobile di Gmail: è in fase di rollout il restyling annunciato da Google nelle scorse settimane, destinato alle applicazioni disponibili per Android e iOS. L’interfaccia cambia pelle, adottando un look del tutto simile a quello già visto su altri servizi e piattaforme del gruppo di Mountain View, compresi gli strumenti inclusi nella G Suite per la produttività.

Gmail: restyling su Android e iOS

All’avvio dell’app viene mostrato un messaggio che avvisa della novità, come visibile nello screenshot allegato di seguito. Il riferimento è a “un look tutto nuovo”. È sufficiente un tap sul pulsante “Avanti” per passare alla schermata successiva che consente di selezionare una delle tre modalità di visualizzazione della inbox previste.

La prima, chiamata Predefinita, è quella suggerita da bigG e che consente di accedere agli allegati senza nemmeno aprire i messaggi. La seconda è Normale e mostra l’icona relativa al mittente a fianco del suo nome, del titolo e di un breve estratto delle email ricevute. Infine, Alta toglie di mezzo ogni elemento grafico elencando solo il nome del mittente e il titolo. In ogni caso, è possibile in qualsiasi momento passare da una modalità all’altra semplicemente aprendo le “Impostazioni” dell’app, accedendo alla sezione “Impostazioni generali” e infine selezionando la voce “Densità elenco conversazioni”.

L’interfaccia sposa il Material Design

Qui sotto un’immagine utile per capire come si mostra la casella nella modalità Predefinita, con un look in pieno stile Material Design.

Al fine di garantire un più elevato livello di protezione, viene introdotto un grande avviso rosso (simile a quello già sperimentato su Chrome per i siti sospetti) che allerta gli utenti nel caso in cui viene identificata un’email di phishing.

Come precisato in apertura, la nuova interfaccia di Gmail per Android e iOS è in fase di rollout. Entro i prossimi giorni dovrebbe essere disponibile per tutti gli utenti.