GMKtec G2 Plus: il Mini PC è un AFFARE al Prime Day 2025

Approfitta del forte sconto al Prime Day e metti sulla tua scrivania GMKtec G2 Plus, Mini PC adatto anche alla produttività. Promosso dalle recensioni con un voto medio pari a 4,5/5, ha tutto ciò che serve per lavorare, per navigare e per l’intrattenimento multimediale nel tempo libero. È subito disponibile con la consegna gratis in un giorno.

Prime Day 2025: l’offerta sul Mini PC di GMKtec

All’interno del suo case compatto, dal design elegante e progettato per una dissipazione ottimale del calore ci sono il processore Intel N150 con chip grafico Intel UHD, 12 GB di RAM DDR5, un’unità SSD M.2 da 256 GB per l’archiviazione (espandibile fino a 2 TB), i moduli per la connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, doppio slot Ethernet, tre porte USB 3.2 Type-A, una USB-C e il jack audio. Sono inoltre presenti due uscite video HDMI 2.0 e una Display Port 1.4 con supporto alla risoluzione 4K, per il collegamento simultaneo di tre monitor. C’è inoltre il sistema operativo Windows 11 Pro, preinstallato e con licenza ufficiale Microsoft. Scopri di più sull’e-commerce.

Al prezzo stracciato di soli 151 euro lo puoi mettere sulla tua scrivania. Oltre al Mini PC, nella confezione di GMKtec G2 Plus sono inclusi l’alimentatore., un supporto VESA con viti per l’eventuale montaggio dietro al monitor, un cavo HDMI e il manuale utente. Il forte sconto è applicato in automatico, non servono codici o coupon.

Con oggi si apre ufficialmente l’evento Prime Day 2025: andrà avanti fino all’11 luglio. Le offerte sono già accessibili sull’e-commerce. Per vederle e approfittarne ti è sufficiente attivare la prova gratuita di Prime per 30 giorni, l’abbonamento è necessario per partecipare.