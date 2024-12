GMKtec NucBox G5 a soli 159€: il Mini PC è un vero AFFARE

Al prezzo stracciato di soli 159 euro, GMKtec NucBox G5 è un affare da cogliere al volo per mettere sulla scrivania un Mini PC completo e versatile. Si tratta di un’offerta a tempo. Il sistema operativo è Windows 11 Pro, preinstallato e con licenza ufficiale Microsoft per ricevere tutti gli aggiornamenti distribuiti. Per approfittarne non devi far altro che attivare il coupon su Amazon disponibile in questo momento.

Mini PC in offerta: GMKtec NucBox G5

Il comparto hardware lo rende adatto anche alla produttività, nonostante sia racchiudo in un case dalle dimensioni estremamente compatte: 7,2×7,2×4,4 centimetri, abbastanza piccolo da poter essere contenuto nel palmo di una mano, mentre il peso è di 206 grammi, simile a quello di uno smartphone. Di seguito le specifiche tecniche più importanti tra quelle in dotazione, per saperne di più rimandiamo alla pagina dedicata.

Processore Intel N97 con chip grafico Intel UHD;

12 GB di RAM DDR5 e SSD da 256 GB (espandibile fino a 2 TB);

connettività Wi-Fi dual band, Bluetooth 4.2 ed Ethernet;

tre porte USB 3.2 Type-A, una Type-C (per l’alimentazione) e jack audio;

due uscite HDMI con il supporto alla risoluzione 4K.

Come anticipato, è un’offerta a tempo: potrebbe scadere da un momento all’altro. La vendita è curata dallo store ufficiale del marchio sull’e-commerce, mentre la spedizione è affidata alla rete logistica di Amazon. Se lo ordini subito, entro domani arriverà a casa tua.

Al prezzo finale di 159 euro è un affare da cogliere al volo. Per ottenere lo sconto non devi far altro che attivare il coupon dedicato. Nella confezione sono inclusi l’alimentatore e il manuale per l’utente.