GMKtec NucBox K10: Mini PC con Intel Core 9, 64GB/1TB a -150€

Segnaliamo l’offerta di Amazon che taglia il prezzo di GMKtec NucBox K10. È tra i Mini PC più completi e potenti in circolazione, adatto alla produttività e non solo. Approfittane semplicemente attivando il coupon da 150 euro: la disponibilità è immediata con al consegna gratis in un solo giorno. Chi l’ha già messo sulla propria scrivania non può più farne a meno.

Mini PC: le specifiche di GMKtec NucBox K10

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft per ricevere tutti gli aggiornamenti distribuiti. Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche in dotazione, racchiuse in un case con ventola per una dissipazione ottimale del calore, concentrandoci su quelle principali e rimandando alla scheda completa per altri dettagli.

Processore Intel Core i9-13900HK con chip grafico Intel Iris Xe;

64 GB di RAM DDR5;

SSD da 1 TB (espandibile fino a 12 TB);

connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2;

supporto a quattro monitor con risoluzione fino 8K;

porte USB 3.2, USB 2.0, USB-C, Ethernet, HDMI, Display e VGA.

La vendita è gestita dallo store ufficiale del marchio, mentre la spedizione è a carico di Amazon che, come anticipato, assicura la consegna gratuita entro un giorno. Se lo ordini subito entro domani lo potrai mettere sulla tua scrivania. Nella confezione sono inclusi le due antenne da montare per una ricezione ottimale, l’alimentatore, un cavo HDMI e il manuale utente.

Attiva il coupon, sblocca lo sconto di 150 euro e acquista GMKtec NucBox K10 al prezzo finale di 729 euro. Considerando le sue caratteristiche non è una spesa, ma un investimento per il futuro: diventerà un alleato quotidiano per la produttività.