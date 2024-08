GNOME 46.4 migliora la connessione alle reti aziendali WPA2

GNOME Project ha recentemente rilasciato GNOME 46.4 come quarto aggiornamento di manutenzione dell’ultima serie di ambienti desktop GNOME 46 “Kathmandu“. Questo aggiornamento apporta varie ottimizzazioni, correzioni di bug e traduzioni aggiornate. In primis vi sono miglioramenti per la connessione alle reti aziendali WPA2. Sono poi stati migliorati anche il layout della tastiera persiana sullo schermo, la notifica di avvio panoramica, la navigazione tramite tastiera nelle cartelle delle app e il popover nidificati su Wayland.

Il GNOME Control Center è stato aggiornato alla versione 46.4 con piccole correzioni per i pannelli delle impostazioni Accessibilità, App, Rete, Privacy, Utenti e WWAN. Anche GNOME Remote Desktop è stato aggiornato alla versione 46.4 per gestire con garbo i dati x224Crq non validi e correggere una perdita di descrittori di file. Il browser web Epiphany (GNOME Web) 46.3 disabilita Firefox Sync, aggiunge il supporto per le nuove finestre da aprire sempre come finestre non in incognito. Infine, migliora la modalità applicazione quando è abilitata l’impostazione “Avvia sempre in modalità in incognito” e corregge diversi crash.

GNOME 46.4: le varie novità introdotte con il nuovo aggiornamento

Questa versione implementa anche il visualizzatore di documenti Evince 46.3.1 con rilevamento migliorato dei file non ricercabili. Inoltre, è stata inclusa una modifica per impedire a Evince di tentare di caricare direttamente i file non ricercabili. Il lettore musicale GNOME Music si aggiorna alla versione 46.1 con ricerca migliorata, gestione migliorata dei formati immagine non validi e altre correzioni. GNOME Software 46.4 corregge la formattazione non funzionante quando si utilizza “< codice >” nei metadati di AppStream. GNOME Online Accounts 3.50.4 consente la modifica dei dettagli per gli account Exchange durante la riautenticazione e salva e reimposta correttamente le impostazioni per gli errori del certificato TLS. Inoltre, GNOME Bluetooth 46.1 corregge un bug per le icone dei dispositivi non funzionanti.

In GNOME 46.4 GNOME Builder 46.3 è stato incluso con il supporto per ignorare il plugin Codespell se il controllo ortografico è disabilitato. Vi è poi il supporto per riportare il focus all’editor dopo la formattazione di un documento, il supporto per il plugin Swift-format per usare la pipeline di compilazione per individuare l’estensione SDK con gli strumenti, il supporto per il Terminale per controllare correttamente la maschera ctrl per aprire i link con Ctrl + clic e miglioramenti ai plugin Clang-format e Xml-pack. Per conoscere tutti i dettagli sulle modifiche implementate in GNOME 46.4 è possibile consultare changelog completo sul sito ufficiale. Tale versione è già disponibile nei repository software stabili delle principali distribuzioni GNU/Linux.