Gnome 47.2 si aggiorna con diversi bugfix e migliorie varie

Gnome 47.2 è l’ultimo aggiornamento da poco disponibile dell’ambiente desktop per Linux, che in questa ultima versione si occupa di risolvere diversi bug e apportare migliorie all’esperienza offerta agli utenti. Si tratta nello specifico del secondo aggiornamento di manutenzione relativo alla serie 47.x,

Gnome 47.2: correzioni bug e miglioramenti all’ambiente desktop

Gnome 47.2 migliora innanzitutto diversi aspetti funzionali dell’interfaccia, come l’accessibilità del pulsante relativo alle impostazioni rapide per la retroilluminazione della tastiera, correggendo al tempo stesso problemi che causavano blocchi della CPU se venivano usate GPU Nvidia secondarie collegate direttamente a dei monitor. Da questa versione, l’ambiente desktop darà priorità alle GPU primarie che sono collegate a degli schermi, mentre altri correttivi riguardano i thread KMS, per cui viene ora impostato predefinitivamente il thread elevato anziché la priorità in tempo reale.

La nuova versione corregge poi le azioni di trascinamento eseguite con le sessioni Wayland nei dispositivi dotati di touchscreen, migliorando il supporto per quanto riguarda il cursore nell’uso in monitor virtuali. Altre correzioni relative sempre al cursore riguardano l’aggiornamento immediato durante il trascinamento di una finestra, sistemando alcune problematiche durante le acquisizioni del compositore. Ulteriori problematiche che invece interessavano X11 durante l’uso del ridimensionamento nativo XWayland e le sessioni remote headless, dove compariva una schermata vuota, sono ora state risolte.

Per quanto riguarda le migliorie, con Gnome 47.2 arrivano nuove aggiunte nel Control Center, che ora aggiorna i pannelli Accessibilità, Aspetto, App, Colore, Reti mobili, Mouse e Stampanti. Altre migliorie interessano poi Gnome Initial Setup, nello specifico alla pagina del fuso orario, che adesso non elencherà più voci duplicate per quanto riguarda alcune città, supportando GTK 4.17 per prevenire i precedenti blocchi.

Non mancano aggiornamenti e correzioni anche per il browser integrato Epiphany, con una correzione per un crash che si verificava durante il caricamento degli URL di Global Protect, oltre a una correzione per la finestra di dialogo riguardo il rapporto sulla privacy e molto altro.

Tutte le novità e i correttivi di Gnome 47.2 sono disponibili nella pagina ufficiale dell’annuncio. Per ricevere l’aggiornamento, gli utenti dovranno come di consueto aspettare l’arrivo dell’ultima versione nei vari repository della propria distribuzione.