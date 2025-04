Gnome 47.6: varie correzioni per problemi con Nvidia e altro

Gnome 47.6, l’ultimo aggiornamento dell’ambiente desktop ufficialmente rilasciato, si occupa di correggere diversi problemi che interessano i driver Nvidia, nonché di migliorare la stabilità complessiva dell’ambiente desktop, per continuare ad offrire agli utenti un’esperienza più fluida e affidabile.

Gnome 47.6: il settimo aggiornamento di manutenzione da poco disponibile

GNOME 47.6 applica innanzitutto correzioni a Mutter, ovvero il gestore di finestre e compositore dell’ambiente desktop, dove è stato risolto un problema che causava schermate nere nel caso di configurazioni multi-monitor con i driver grafici NVIDIA. Inoltre, Mutter supporta ora anche la versione 2 di presentation-time, migliorando la gestione delle superfici condivisibili con quando si usa una GPU primaria NVIDIA e rispetta l’offset wl_surface per le superfici del cursore. Questi cambiamenti garantiscono una gestione più efficiente delle risorse grafiche, soprattutto per gli utenti con configurazioni avanzate.

Anche il gestore di file Nautilus ha ricevuto numerose correzioni, tra cui problemi legati al passaggio dalla visualizzazione ad albero a quella a griglia, l’apertura di nuove finestre con cartelle preferite, la selezione di file su Google Drive tramite il selettore di file e il calcolo dello spazio libero durante l’estrazione di archivi. Ulteriori migliorie sono state apportate anche all’ordine dei risultati di ricerca e allo stile della barra flottante quando non è in primo piano.

GNOME 47.6 risolve poi un crash nella calcolatrice di sistema quando si utilizza la combinazione di tasti Shift+Insert, ripristina la ricerca nella cronologia di Epiphany, aggiunge una soluzione alternativa in GNOME Console per evitare crash legati a GTK e migliora l’inizializzazione dei display X11 in xdg-desktop-portal-gnome. L’aggiornamento interessa anche GNOME Software, con correzioni al plugin Flatpak e supporto per aggiornamenti in background tramite il plugin rpm-ostree.

Altri miglioramenti riguardano GNOME Maps, che ora calcola correttamente gli offset dei fusi orari nei risultati MOTIS, e GNOME Control Center, con correzioni per voci duplicate nel pannello Tastiera, accessi errati alla memoria nel pannello Rete e ottimizzazioni per le sezioni Stampanti e Wi-Fi.

Come di consueto, tutti i dettagli su GNOME 47.6 sono disponibili nell’annuncio ufficiale.