Gnome 47 potrebbe cambiare font predefinito

Gnome 47 ha intenzione di cambiare font e vuole farlo impostando come predefinito il carattere Inter, secondo le ultime notizie. Questo perché si tratta di un font di tipologia sans-serif pulito ma, soprattutto, open-source. Ciò consente di beneficiare di una maggior leggibilità e chiarezza a varie risoluzioni, oltre a un ampio set di caratteri e supporto per centinaia di lingue.

Gnome 47: Inter è stato proposto come font predefinito

Allo stato attuale, l’adozione del font Inter è soltanto una proposta per lo sviluppo di Gnome 47. Sono necessari infatti dei test per valutare se si tratta di un sostituto adeguato del font Cantarell, attualmente quello predefinito in uso.

L’eventuale cambiamento di font non influirebbe su alcune distribuzioni che fanno uso di font proprietario, come Ubuntu che utilizza in via predefinita il carattere omonimo dal 2010. Ovviamente il font è poi impostabile a piacimento dalle impostazioni di sistema.

Una delle poche distribuzioni Linux a usare il font Inter, che dovrebbe essere adottato su Gnome 47, è Zorin OS, che proprio grazie a questo presenta un aspetto molto nitido e ordinato. Chi tuttavia vuol provare in anteprima questo tipo di carattere, già prima che possa venire adottato nell’ambiente desktop, può farlo facilmente tramite pochi comandi.

Su Linux, è possibile installare nuovi font dai repository. In questo caso basta quindi aprire il terminale e digitare il comando “sudo apt install fonts-inter-variabile” per procedere a installare il pacchetto font Inter. Fatto ciò, bisognerà impostarlo con la riga di comando “gsettings set org.gnome.desktop.interface font-name ‘Variabile Inter 11’ “. Chi non vuol usare il terminale può comunque optare per Gnome Tweaks.

Ovviamente, dopo aver impostato il nuovo carattere, è anche opportuno provare la dimensione migliore che si adatti al proprio schermo e alla risoluzione in uso.

Se si fa uso di Ubuntu, nel caso si volesse tornare indietro al font precedente, basta aprire nuovamente il terminale e digitare il comando “gsettings set org.gnome.desktop.interface font-name ‘Ubuntu Sans 11’ “.

Ricordiamo che Gnome 47 dovrebbe essere lanciato il 18 settembre.