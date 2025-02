GNOME 48 introduce le notifiche raggruppate per le applicazioni

Nel frattempo che gli sviluppatori hanno da poco iniziato a congelare lo sviluppo di GNOME 48, è stata comunque concessa un’eccezione per l’aggiunta di un’ulteriore funzionalità, che nella nuova versione dell’ambiente desktop consentirà di raggruppare le notifiche delle applicazioni.

GNOME 48 raggrupperà le notifiche per le app

La nuova funzionalità per le notifiche è stata aggiunta oggi, in via del tutto eccezionale per via del congelamento dello sviluppo di GNOME 48. Il codice era già stato elaborato lo scorso anno in modo da consentire il raggruppamento delle notifiche delle app, in base all’applicativo. Il codice è quindi stato rivisto profondamente in modo da essere pronto per l’aggiunta nella nuova versione.

Proprio perché era ormai iniziato il congelamento dello sviluppo, che solitamente impedisce categoricamente l’aggiunta di nuove funzioni proprio per evitare possibili problemi una volta raggiunta una certa stabilità, è stata chiesta e concessa un’eccezione per interrompere momentaneamente il blocco. Dato che il codice aggiunto influisce soltanto nel cassetto notifiche, questo non rischia di causare possibili regressioni in altre zone, risolvendo anche alcune vecchie problematiche che impattavano negativamente sull’usabilità.

Come è possibile vedere in degli screenshot forniti da Phoronix, la nuova funzionalità per GNOME 48 permette di impilare una sopra l’altra le notifiche multiple per ogni app, con la possibilità di espandere il gruppo attraverso il tasto con la freccia in basso, posto in alto a destra dell’elemento rettangolare.

La nuova versione è nel frattempo già disponibile in versione alpha, pubblicata alla fine dello scorso mese e, tra le altre novità, sono presenti aggiornamenti per l’OSD e la connessione delle cuffie, oltre alla nuova funzionalità di “benessere digitale”, che informa l’utente delle ore passate davanti al PC, oltre alle pause e alla possibilità di impostare dei limiti d’utilizzo. Viene poi migliorata la gestione del colore, oltre che il rilevamento dei dispositivi primari preferiti e molto altro che abbiamo approfondito nel nostro articolo.