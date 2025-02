GNOME 48: tutte le novità della beta pubblica da poco disponibile

GNOME 48 è stato da poco annunciato in versione beta pubblica, che consente a tutti di provare in anteprima le funzioni della nuova versione, presto in arrivo. Già la beta contiene tutte le nuove funzionalità e i miglioramenti anticipati in precedenza, incluso il supporto HDR, il nuovo font Adwaita e altro.

GNOME 48: le novità in anteprima della beta pubblica

La versione beta pubblica di GNOME 48 rinnova ancora l’interfaccia con il nuovo font Adwaita, un nuovo sfondo predefinito, la possibilità di impostare limiti di tempo di utilizzo del PC e di tracciarne le ore trascorse con un’apposita cronologia, una nuova utility GNOME Display Control e supporto per la configurazione HDR attraverso l’API D-Bus DisplayConfig, aggiornamento dei cursori tramite il frame clock nei monitor virtuali.

Il centro di controllo è ora stato rivisto e presenta una barra di ricerca ora in grado di catturare sempre lo schermo attivo con le scorciatoie. Viene anche aggiunta una modalità a pannello singolo che consente alle varie distribuzioni di avviare le impostazioni in una singola schermata, senza alcuna barra laterale. Oltre a ciò, sono ora disponibili le configurazioni per l’HDR nel pannello Display, insieme a nuove scorciatoie per i tasti multimediali per “Riavvia” e “Disconnetti” nel pannello “Tastiera”, insieme alla nuova sezione “Benessere” dove poter impostare i limiti di utilizzo del PC e tracciarne le ore.

GDM (GNOME Display Manager) su GNOME 48 non richiede più il componente XWayland nel caso in cui sia attivo un ambiente che funziona solamente con Wayland, migliorando al tempo stesso alcune funzionalità e impostazioni. La calcolatrice ha ora una modalità per la conversione delle valute e delle misure, mentre il calendario consente la selezione dei fusi orari per l’inizio e la fine degli eventi, migliorando la visualizzazione delle informazioni nella vista per mese.

A ricevere aggiornamenti sono state anche le app Maps, che rivedere la grafica per quanto riguarda la posizione utente, Music con il supporto per le copertine album HiDPI e Remote Dekstop con il rendering rendering zero-copy con Vulkan e VAAPI.

Tutti i cambiamenti sono elencati nella pagina dell’annuncio ufficiale di GNOME 48 beta, che sarà disponibile in versione stabile il 19 marzo.