GNU Linux-libre 6.10: ufficiale la nuova versione del kernel

Dopo il rilascio del kernel Linux 6.10 avvenuto nelle scorse ore, gli sviluppatori di FSF LA hanno rilasciato GNU Linux-libre 6.10-gnu. Si tratta della versione downstream del kernel che, tra le altre modifiche, elimina la possibilità di caricare moduli del kernel binary-only e la possibilità di caricare firmware/microcodice non-free in driver open source. Tutto ciò in nome della libertà del software. Mantenere GNU Linux-libre 6.10-gnu continua ad essere una battaglia in costante salita. Infatti, per il corretto funzionamento, la maggior parte dell’hardware odierni richiede microcodice/firmware closed-source. Con GNU Linux-libre 6.10, gli sviluppatori che hanno intrapreso questo sforzo hanno dovuto gestire il codice dei driver nuovi/aggiornati per i driver Panthor, Intel IPU6, PRUEth SR1, rtw8703b, tps23881, air_en8811h, Intel ISH HID e pcm6240.

GNU Linux-libre 6.10: le altre novità della nuova versione

Il driver Panthor DRM è una novità per Linux 6.10, utile per supportare la nuova grafica Arm Mali. Tuttavia, poiché il driver Panthor punta alle più recenti GPU Arm Mali utilizzando il Command Stream Frontend (CSF), è necessario un blob del firmware per il supporto. Pertanto, senza questi bit del firmware, il driver Panthor sarà piuttosto inutile nell’ambito di GNU Linux-libre. Allo stesso modo, con Linux 6.10 viene eseguito l’upstream del codice Intel IPU6 necessario come parte del supporto della webcam sui laptop Intel Core recenti. Tuttavia, senza il supporto firmware necessario, il supporto della webcam Intel IPU6 non servirà a nulla. Infine, Ci sono anche nuovi file all’interno di Adreno, Intel IPU3 e PRUEth che richiedono un’ulteriore pulizia con il driver GNU Linux-libre 6.10. Per saperne di più sul nuovo kernel GNU Linux-libre 6.10 è possibile consultare il changelog ufficiale pubblicato sul sito di GNU Linux-libre.

I pacchetti binari pronti all’uso per distribuzioni basate su Debian (DEB) e Red Hat (RPM) possono essere trovati nel progetto Freesh e RPM Freedom. Il kernel GNU Linux-libre può essere installato su praticamente qualsiasi distribuzione GNU/Linux insieme o in sostituzione del kernel standard.