Linux 6.10 ufficiale: aggiunto il supporto alle CPU Intel Arrow Lake

La nuova versione del kernel, vale a dire Linux 6.10, è finalmente stata rilasciata in maniera ufficiale, con numerose novità al seguito che includono il supporto a nuovo hardware e nuove funzionalità, che adesso andremo a elencare.

Linux 6.10: tutti i cambiamenti dell’ultima versione del kernel

Le novità del kernel Linux 6.10 includono innanzitutto gli aggiornamenti alle funzionalità e ai vari componenti: è ora presente una nuova chiamata di sistema “mseal()” per sigillare la memoria, il supporto per il linguaggio Rust sulle architetture RISC-V , il supporto della compressione Zstandard per il file system EROFS, il supporto dello shadow stack per la sottoarchitettura x32, la crittografia del bus TPM e la protezione dell’integrità e il supporto iniziale per l’impostazione dei filtri PFCP (Packet Forwarding Control Protocol).

Tutto ciò che riguarda i componenti è stato riportato nel dettaglio nel changelog pubblicato nella pagina dedicata.

Ma oltre ciò, come anticipato, il kernel Linux 6.10 migliora il supporto hardware aggiungendo nuovi driver o aggiornando quelli esistenti. Tra i dispositivi più importanti sono presenti la scheda SBC Radxa ROCK 3C, i prossimi processori Intel Arrow Lake-H, i portatilip Lenovo Thinkbook 13x Gen 4, Lenovo Thinkbook 16P Gen 5 e Lenovo Thinkbook 13X, ASUS ROG 2024 e il controller Machenike G5 Pro.

Linux 6.10 dovrebbe inoltre apportare alcuni interessanti miglioramenti alle prestazioni su varie piattaforme tramite AES-XTS sulle moderne CPU x86_64, prestazioni di scrittura migliorate per il file system OCFS2 (Oracle Cluster File-System v2) e anche su diversi altri componenti inclusi nel codice.

Il kernel Linux 6.10 è disponibile per il download direttamente dall’albero git di Linus Torvalds, oppure dal sito web kernel.org, con un supporto previsto soltanto per 2 mesi. Questo perché già a settembre sarà sostituito dalla prossima versione 6.11, che migliorerà ulteriormente il supporto hardware per le prossime GPU AMD RDNA4, oltre Extensible Scheduler, il supporto a Magic Keyboard per più Mac e tanto altro.