Extensible Scheduler verrà introdotto a partire dal kernel Linux 6.11

Dopo aver introdotto il supporto alla prossima generazione di schede video Radeon, sul kernel Linux 6.11 verrà aggiunta una nuova caratteristica pensata per accelerare le prestazioni nei giochi, ma anche per facilitare modifiche al kernel stesso, vale a dire Extensible Scheduler. La funzionalità era finora rimasta accantonata, dopo essere stata valutata anche su Ubuntu, che cercava di ottenere una specie di micro-kernel.

Il kernel Linux 6.11 aggiunge Extensible Scheduler

Linus Torvalds, a capo dello sviluppo del kernel Linux, ha deciso di inserire Extensible Scheduler dopo averlo ritenuto sufficientemente pronto, nonostante qualche parere contrario tra coloro che collaborano allo sviluppo del progetto.

Come specificato da Torvalds, la funzionalità Extensible Scheduler non ha più motivo di essere trascinata ancora alle prossime versioni. La funzionalità è stata al centro delle discussioni e, dopo averla ritenuta sufficientemente funzionale e sviluppata per apportare vantaggi già da adesso, Torvalds non ha trovato più sensato continuare a discuterne in futuro, optando per un’introduzione già a partire dalla prossima versione 6.11.

Onestamente non vedo alcun motivo per ritardare ulteriormente questa cosa. L’intero set di patch è stata la discussione principale alla riunione degli sviluppatori del kernel Linux dell’anno scorso, e non trovo alcun valore nell’avere la stessa discussione nella prossima riunione un anno dopo, quindi per fare qualsiasi tipo di progresso sano, il mio piano attuale è di introdurlo per la 6.11 Forse le persone che hanno preoccupazioni al riguardo possono lavorare su tali preoccupazioni quando è sull’albero (il codice). Inoltre, non credo nell’argomento che è stato utilizzato (più volte) secondo cui lo scheduler BPF impedirebbe alle persone di partecipare allo sviluppo dello scheduler. Personalmente penso che la cosa principale che impedisce alle persone di partecipare siano le barriere troppo alte alla partecipazione. Ad ogni modo, questo è un avvertimento a Tejun di inviarmi semplicemente una richiesta pull per la prossima finestra di unione. E per tutti gli altri come avvertimento “Sta succedendo”.

Torvalds pare quindi rispondere direttamente a degli sviluppatori che avevano dato parere negativo per quanto riguarda l’introduzione della funzionalità sul kernel Linux 6.11.

L’introduzione di Extensible Scheduler nel codice dovrebbe avvenire nell’arco del periodo estivo fino a metà luglio, dove ci sarà il cosiddetto periodo di merge window, dove vengono introdotte tutte le modifiche a cui gli sviluppatori hanno lavorato.