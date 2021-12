Gobran AX16: il repeater con Wi-Fi 6 da 1800Mbps

Quello che ti suggeriamo oggi è un repeater Wi-Fi decisamente interessante per le sue prestazioni davvero eccellenti. Stiamo parlando del Gobran AX16, un extender dotato di connettività Wi-Fi 6 ideale per chi necessita di grandi prestazioni anche dalla rete wireless, oggi disponibile a soli 56 euro su Amazon.

Ripetitore Wi-Fi 6 Gobran AX16: caratteristiche tecniche

Il design è decisamente futuristico, completamente nero lucido con 4 antenne esterne che garantiscono la massima velocità e stabilità della rete. La velocità, infatti, raggiunge addirittura i 1800Mbps grazie alla configurazione dual band. Inoltre, grazie al protocollo Wi-Fi 6 è possibile gestire un traffico nettamente più elevato, e molti più dispositivi, senza alcuna perdita sul piano della qualità della rete. L’installazione è estremamente semplice, grazie all’applicazione disponibile per iOS e Android che permette di gestire tutto direttamente dai dispositivi mobili. In alternativa è possibile utilizzare il tasto WPS per un’associazione estremamente semplice e veloce con un solo clic.

Sulla parte frontale trova posto un pannello LED che aiuta a individuare la migliore posizione in cui collocare il ripetitore, così da ottenere un segnale sempre stabile e veloce. Una volta eseguiti i passaggi guidati, la rete sarà pronta all’utilizzo con note e password invariati. Tuttavia, le funzionalità non si fermano qui, aspetto che determina l’enorme versatilità del dispositivo. Questo, infatti, può essere utilizzato anche come router tradizionale, grazie ad una porta RJ45 Gigabit LAN presente nella parte inferiore. In questo modo potrai ottenere la massima stabilità e velocità della rete attraverso il collegamento via cavo. Non manca, infine, la funzione Access Point che consente di generare una rete privata, separata da quella principale. In questo modo avrai una rete, con nome e password diversi, dedicata esclusivamente ai tuoi dispositivi.

Grazie ad uno sconto del 20%, il Gobran AX16 è disponibile su Amazon a soli 56 euro per un risparmio di 14 euro sul prezzo di listino.