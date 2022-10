God of War Ragnarok (PS5 e PS4): così risparmi 21€

L’esclusiva per le console PlayStation più attesa di questa stagione sta per arrivare: God of War Ragnarok sarà disponibile nelle versioni PS5 e PS4 a partire dal 9 novembre. Chi desidera assicurarsene subito una copia in preordine, oggi lo può fare risparmiando ben 21 euro: è quanto offre la promozione MediaWorld dedicata.

MediaWorld: sconto 21 euro su God of War Ragnarok

Il gioco non ha bisogno di presentazioni. Sviluppato dal team esperto di Santa Monica Studio e pubblicato da Sony Interactive Entertainment, rappresenta il nono capitolo della serie GoW, nonché il sequel di quello uscito nel 2018 (i fatti si svolgono a tre anni di distanza). Con un’ambientazione e una trama liberamente ispirate alla mitologia norrena, racconta l’avventura vissuta dal protagonista a Kratos e dal suo giovane figlio Atreus nelle lande della Scandinavia. Chi ha avuto la fortuna di provarlo in anteprima ne ha apprezzato soprattutto il sistema di combattimento, la fluidità, la profondità del gameplay e la qualità dell’impianto narrativo. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

Ecco dunque l’ offerta di MediaWorld:

God of War Ragnarok in versione PS5 a 59,99 euro invece di 80,99 euro;

God of War Ragnarok in versione PS4 a 49,99 euro invece di 70,99 euro.

Va precisato che si tratta delle copie fisiche e non delle edizioni digitali. L’unico requisito necessario è l’iscrizione alla Carta Club, che non comporta però alcuna spesa.

