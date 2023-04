GoDaddy costa meno: almeno il 50% di sconto su tutti i piani di hosting

È il momento giusto per scegliere GoDaddy e attivare uno dei piani di hosting per il proprio sito web messo a disposizione dal provider, vero e proprio punto di riferimento del settore. Con l’offerta in corso, infatti, i piani di hosting di GoDaddy sono disponibili con un prezzo scontato di almeno il 50% rispetto al canone mensile. Per beneficiare dello sconto è sufficiente puntare sull’abbonamento annuale che riduce in modo netto la spesa per l’utente. Le promozioni sono disponibili direttamente tramite il sito ufficiale GoDaddy, accessibile tramite il link qui di sotto.

I piani di hosting di GoDaddy sono in offerta

La promozione in corso si estende su tutti i piani di hosting di GoDaddy. Per i nuovi utenti c’è la possibilità di poter puntare sui piani:

Starter al costo di 2,62 euro al mese scegliendo il piano annuale; si tratta del piano di hosting per un singolo sito web con 30 GB di spazio di memorizzazione e larghezza di banda illimitata

al costo di scegliendo il piano annuale; si tratta del piano di hosting per un singolo sito web con 30 GB di spazio di memorizzazione e larghezza di banda illimitata Economy al costo di 5,18 euro al mese scegliendo il piano annuale; include 100 GB di spazio di memorizzazione

al costo di scegliendo il piano annuale; include 100 GB di spazio di memorizzazione Deluxe al costo di 7,31 euro al mese scegliendo il piano annuale; garantisce spazio di memorizzazione illimitato, un numero illimitato di siti web e sottodomini illimitati

al costo di scegliendo il piano annuale; garantisce spazio di memorizzazione illimitato, un numero illimitato di siti web e sottodomini illimitati Ultimate al costo di 10,37 euro al mese scegliendo il piano annuale; garantisce il doppio della potenza di elaborazione e della memoria oltre a diversi altri servizi gratis (Premium DNS, SSL per un anno, database illimitati etc.)

Tutte le proposte di GoDaddy prevedono l’installazione con 1 clic di oltre 125 applicazioni gratuite, la possibilità di acquistare risorse aggiuntive in caso di necessità e il servizio di monitoraggio della sicurezza e la protezione DDoS 24/7. Per accedere alle offerte e scegliere il piano più adatto alle proprie esigenze è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.