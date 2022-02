GoDaddy: dominio gratuito e Microsoft 365

GoDaddy è una delle aziende leader nel settore dei servizi di web hosting, oltre che il registar di nomi di dominio più grande al mondo. Gli utenti che cercano una soluzione affidabile possono approfittare dell’offerta attuale per sottoscrivere il piano Economy con uno sconto del 66%. Il prezzo dell’abbonamento include un dominio gratuito e una casella di posta con Microsoft 365.

GoDaddy: hosting Economy a 3,65 euro/mese

GoDaddy offre tre piani di web hosting: Economy, Deluxe e Ultimate. Il primo è indicato per gli utenti che vogliono creare un singolo sito e quindi necessitano di risorse hardware più limitate (una CPU condivisa, 512 MB di RAM e I/O di circa 10 Mbps). Il piano Economy offre 100 GB di spazio, 10 database MySQL, 25 sottodomini, cPanel, accesso SSH e FTPS. L’azienda statunitense sottolinea che è sempre possibile richiedere più risorse in termini di CPU, RAM, I/O e spazio.

È sufficiente un solo clic per l’installazione di WordPress e oltre 150 applicazioni. Il piano include un dominio gratuito (‪.BIZ, .CLUB, .COM, .NET, .TODAY, .XYZ, .EMAIL, .GROUP, .COMPANY, .ORG, .CO, .INFO, .LIFE, .LIVE, .IT, .ROCKS, .SPACE e .SOLUTIONS) e una casella di posta Microsoft 365 con 5 GB di spazio per il primo anno. Sono presenti inoltre la protezione antifrode, antivirus e antispam. Il certificato SSL deve essere acquistato a parte.

Grazie alla promozione in corso, l’abbonamento per un anno al piano Economy può essere sottoscritto a 3,65 euro/mese (sconto del 66%). Eventualmente è possibile usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.