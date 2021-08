GoDaddy: hosting VPS, sconto fino al 37%

GoDaddy offre uno dei migliori servizi di hosting VPS autogestito. Gli utenti possono ora sfruttare di una promozione molto interessante per la sottoscrizione di uno degli otto piani disponibili. Il costo minimo dell'abbonamento è 6,09 euro/mese.

Hosting VPS con SSD: sconto fino al 37%

GoDaddy spiega che il suo servizio di hosting VPS può essere utilizzato per varie attività, dal sito di e-commerce alla gestione delle applicazioni aziendali, passando per gli ambienti di test. Essendo autogestito sono ovviamente necessarie specifiche competenze, quindi il servizio è principalmente indicato per sviluppatori, progettisti e amministratori di sistema. L'azienda statunitense offre otto piani che si differenziano in base alle risorse hardware del server virtuale.

Gli utenti possono scegliere il numero di vCPU (da 1 a 8), la quantità di RAM (da 1 a 32 GB) e la dimensione dello storage su SSD (da 20 a 400 GB). Tutti i piani includono accesso root, account illimitati, monitoraggio, backup, protezione DDoS, certificato SSL (gratuito per un anno) e altre funzionalità avanzate. Il sistema operativo è Linux (Debian, Ubuntu, CentOS) o Windows Server.

L'abbonamento base (1 vCPU, 1 GB di RAM e 20 GB di storage) costa 6,09 euro/mese. Quello che offre le migliori prestazioni (8 vCPU, 32 GB di RAM e 400 GB di storage) costa 107,35 euro/mese. È possibile quindi scegliere il piano che soddisfa ogni esigenza. GoDaddy garantisce un'operatività del 99,9% e tutto il supporto necessario.