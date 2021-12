Godaddy offre dominio .store a solo 2,33 Euro

Se siete alla ricerca di un dominio per il vostro negozio online, GoDaddy ha l’offerta perfetta per voi. Assieme all’ancora valida offerta di registrazione di un dominio qualsiasi al 74% in meno, il noto registrar lancia anche uno sconto esclusivo sul dominio .store a 2,33 Euro per il primo anno, al posto degli 86,53 Euro di listino.

GoDaddy: registra .store a un prezzo ridottissimo

Il dominio .store è uno degli ultimi introdotti da GoDaddy nel suo portfolio. Come dichiarato dalla società:

Le piccole imprese che vendono offline possono usare .store per espandere la loro portata e servire più clienti sul web. Un sito web .store attrarrà clienti da tutto il mondo e dirà loro all’istante che non aspetti altro che il loro ordine. È una scelta naturale per le aziende con punti vendita che stanno muovendo il primo passo online. Promuovi l’indirizzo del tuo nuovo sito web con email di marketing, pubblicità e firma email.

Nulla di più vero: con il dominio .store vi distinguerete subito da tanti altri siti, diventando immediatamente riconoscibili e facili da trovare. Se siete fornitori di deposito, rivenditori di hosting e server, ma anche piccoli negozi locali con un business provinciale, questa soluzione farà al caso vostro.

Come specificato in apertura, il dominio .store costerà 2,33 Euro per il primo anno e poi tornerà al prezzo di listino di 86,53 Euro. Per accedere all’offerta sarà sufficiente cercare nella barra apposita il nome del dominio che si vuole creare, verificare la sua disponibilità e poi procedere con l’acquisto dal carrello. Il pagamento potrà essere effettuato, come sempre, con metodi come carta di credito e PayPal.