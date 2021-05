GoDaddy: sconto fino al 52% per piano biennale

GoDaddy è uno degli hosting provider più popolari al mondo (oltre 20 milioni di utenti). Anche se non è uno dei più economici, gli utenti possono ottenere uno sconto fino al 52% per la sottoscrizione di un abbonamento biennale. L'azienda statunitense offre quattro piani che coprono diverse esigenze, dal sito web personale al sito aziendale con milioni di accessi.

GoDaddy: 24 mesi di hosting a prezzo scontato

I piani di web hosting sono quattro: Starter, Economy, Deluxe e Ultimate. Molte caratteristiche sono in comune, ma la differenza di prezzo è dovuta a funzionalità esclusive, soprattutto in termini di spazio e prestazioni. Il piano Starter è indicato per un singolo sito: 30 GB di spazio su disco, un database MySQL da 1 GB e nessun dominio incluso.

Il piano Economy è sempre indicato per un sito web, ma lo spazio disponibile è 100 GB e i database MySQL sono 10. Sono inoltre inclusi un dominio gratuito e il servizio email di Microsoft 365 (solo primo anno). Il piano Deluxe è invece adatto alla gestione di un numero di siti illimitato. Anche lo spazio su disco è illimitato e i database MySQL sono 25.

Infine, il piano Ultimate offre le stesse funzionalità del piano Deluxe, ma aggiunge database MySQL illimitati, servizio Premium DNS e certificato SSL gratuito per un anno. Anche le prestazioni sono superiori, in quanto vengono riservate due CPU e il doppio di RAM.

Questi sono i prezzi per l'abbonamento biennale ai quattro piani di GoDaddy (IVA esclusa):