GoDaddy: web hosting con dominio gratis (sconto 60%)

L'azienda statunitense non ha certo bisogno di presentazioni, essendo il registar di nomi di dominio più grande al mondo. GoDaddy offre però anche un ottimo servizio di web hosting. L'abbonamento per il primo anno ai tre piani Economy, Deluxe e Ultimate, che includono un dominio gratuito, può essere sottoscritto con uno sconto fino al 60%.

GoDaddy: web hosting da 3,65 euro/mese

I tre piani di GoDaddy permettono di installare WordPress con un singolo clic. Come detto, tutti includono un dominio gratuito (‪.BIZ, .CLUB, .COM, .NET, .TODAY, .XYZ, .EMAIL, .GROUP, .COMPANY, .ORG, .CO, .INFO, .LIFE, .LIVE, .IT, .ROCKS, .SPACE e .SOLUTIONS) che può essere aggiunto al momento dell'acquisto. È possibile quindi risparmiare 12,37 euro/anno. L'azienda statunitense offre inoltre l'abbonamento gratuito per un anno al servizio di posta elettronica di Microsoft 365 (valore 38,55 euro).

Il piano Economy consente di ospitare un sito web e offre 100 GB di spazio, 10 database MySQL, 25 sottodomini e cPanel. Il piano Deluxe non ha invece limiti per il numero di siti, spazio su disco e sottodomini, mentre il numero di database aumenta a 25. Infine, il piano Ultimate elimina il vincolo sul numero di database, offre maggiori prestazioni e aggiunge il certificato SSL per un anno (valore 85,39 euro).

Grazie alla promozione in corso, l'abbonamento per un anno può essere sottoscritto a 3,65 euro/mese (Economy), 6,09 euro/mese (Deluxe) e 9,75 euro/mese (Ultimate). Lo sconto rispetto al prezzo standard varia quindi tra 50% e 60%.