GoDeal24: Windows 11 a 14,26€ e Office a 18,11€ per un tempo limitato

Microsoft ha recentemente annunciato che rilascerà il primo importante aggiornamento di Windows 11 a metà 2022. Microsoft ha ora iniziato a testare tali modifiche con gli utenti nei canali Release Preview e Beta.

Uno dei cambiamenti più importanti nel prossimo aggiornamento di Windows 11 è che Microsoft ha aggiunto l’orologio e la data alle barre delle applicazioni dei monitor secondari. Questa è una richiesta comune da parte di molti utenti e l’interfaccia è molto più facile da usare!

Microsoft sta (ri)aggiungendo una funzionalità della barra delle applicazioni per condividere il contenuto dalle cartelle alle app aperte direttamente dalla barra delle applicazioni di Windows 11. Questo è in aggiunta a una funzione che consente di disattivare e riattivare rapidamente le videochiamate attive dalla barra delle applicazioni.

I dettagli meteo appariranno ora sul lato sinistro di una barra delle applicazioni allineata al centro. Nel frattempo, il widget meteo apparirà sul lato sinistro dello schermo quando gli utenti passano il mouse sul meteo nella barra delle applicazioni.

Ci sono molti altri miglioramenti a questo importante aggiornamento di Microsoft e siamo sicuri che Microsoft ascolterà sempre più utenti per rendere il sistema operativo Windows più facile e più comodo da usare. Speriamo che l’aggiornamento venga rilasciato ben prima della seconda metà del 2022.

Ora, Godeal24 vi offre Microsoft Windows 11 a un prezzo inferiore, ovvero soli 15,14 Euro. Acquista di più, risparmia di più, a partire da 8,18 Euro per PC! Oltre ai prezzi bassi durante tutto l’anno, non perderti la Vendita Speciale su GoDeal24! Di seguito, troverai offerte su alcuni dei più richiesti prodotti di Microsoft. In questa vendita, puoi ottenere Microsoft Office 2021 per soli 30,22 €, invece del prezzo ufficiale di 439,99 $, oltre che il sistema operativo Windows a partire da 7,24€. E c’è a disposizione anche altro software con sconti fino al 62%.

Saldi bollenti! Prezzi speciali per un tempo limitato

I più popolari sistemi operativi e il pacchetto Office attualmente disponibili sono tutti in sconto. Non è richiesto un codice sconto, basta cliccare direttamente sui link qui sotto per acquistare.

Fino al 70% di sconto su Windows e Microsoft Office usando il codice sconto GOLE70

Fino al 66% di sconto su Windows e Microsoft Office usando il codice sconto GOLE66

Fino al 50% di sconto su Windows con il codice sconto GOLE50

Altri software per lavoro e studio online, usa il codice sconto GOLE62

Strumenti per il tuo computer

Oltre ciò, puoi trovare anche altri tool per il computer per incrementare la tua produttività.

GoDeal24 è uno store online che vende sistemi operativi per computer, licenze per software Office e giochi in tutto il mondo. Sono operativi da diversi anni. Hanno sempre portato avanti il concetto che l’utente viene prima di tutto, offrendo i migliori prodotti e servizi. Per fare in modo di migliorare l’esperienza utente, fare shopping su GoDeal24 è facile e veloce, con istruzioni dettagliate sull’installazione e l’attivazione della licenza inviate all’e-mail del cliente subito dopo il pagamento. Durante l’installazione e l’uso, gli utenti possono contattare il professionale team dell’assistenza clienti di GoDeal24 per porre qualsiasi domanda, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, all’indirizzo service@godeal24.com. Se volete saperne di più su GoDeal24, non solo potete visitare il loro sito cliccando sui link delle offerte, ma anche controllare le recensioni su Trustpilot.

Sponsored by GoDeal24