Goditi i tuoi giochi online con una VPN per meno di 3 euro al mese

Sei stanco della tua connessione dati che ti fa disperare? A volte, proprio sul più bello, comincia a darti problemi di stabilità e rallentamenti. Magari durante una sessione multiplayer, proprio il momento peggiore. Fondamentalmente il rischio è sempre quello di pagare pegno per il traffico dati intenso negli orari di punta. Con una buona VPN, a meno di 3 euro al mese, ti godi i tuoi giochi online senza latenza. Come? Attivando NordVPN da soli 2,99 euro al mese.

Questo servizio è nato principalmente per fornire sicurezza e privacy agli utenti del web. Infatti, grazie ai suoi 5900 server posizionati in 90 Paesi di tutto il mondo, ottieni una navigazione completamente anonima. I tuoi dati vengono incanalati in un tunnel criptato che trasforma le informazioni in entrata e in uscita con Crittografia AES 256 Bit. Ma NordVPN non è solo questo.

Grazie a questa VPN ottieni anche una potente ottimizzazione lato connettività. In pratica, sempre tramite i suoi server, fornisce una larghezza di banda illimitata. Un vantaggio indispensabile per assicurarti una connessione veloce, stabile e senza latenze per il gaming. Provvedendo questo dove e quando vuoi ti assicuri sempre un gioco online perfetto e un passo avanti rispetto ai tuoi avversari.

VPN per il gaming online: scopri Meshnet di NordVPN

Una VPN normalissima non sarebbe in grado di offrirti quello che invece offre NordVPN, oggi a soli 2,99 euro al mese. Infatti, inclusa nell’app, hai Meshnet. Si tratta di un sistema professionale e semplicissimo da utilizzare per condividere e giocare con altri dispositivi in totale sicurezza e senza latenza. Ecco cosa ha dichiarato l’azienda spiegando questa funzionalità:

Meshnet è un modo per accedere in sicurezza ad altri dispositivi, ovunque si trovino. Una volta configurato, Meshnet funziona esattamente come una rete locale (LAN) sicura: connette direttamente i dispositivi. Risulta dunque ideale per le attività che richiedono alta velocità di trasmissione, bassa latenza e un livello di sicurezza avanzato, come la condivisione di file, le collaborazioni di lavoro attive e le intense sessioni di gaming in modalità multiplayer.

Perciò possiamo concludere confermando che NordVPN è la soluzione perfetta per il tuo gaming online. Oltre a fornire tanta sicurezza per la tua privacy, proteggendo l’identità digitale di ogni utente, ottimizza notevolmente la connessione dati e crea ulteriori opportunità di gioco con Meshnet creando una rete locale sicura e a bassa latenza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.