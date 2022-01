Goditi la libertà del wireless a meno di 20 euro con questi auricolari

Dì addio ai cavi e passa finalmente agli auricolari wireless TWS con meno di 20 euro con le EarFun Free Mini in offerta su Amazon. Parliamo di un paio di cuffie dal rapporto qualità/prezzo incredibile, che offrono un ottimo sound e, soprattutto, tutte le funzionalità di cui hai bisogno ad un prezzo estremamente accessibile.

Auricolari Bluetooth EarFun Free Mini: caratteristiche tecniche

Le cuffie si caratterizzano per un design estremamente compatto, pratico da portare sempre con sé. Nonostante le dimensioni, però, non rinunciano ad un’autonomia decisamente interessante. Ogni auricolare offre ben 5 ore di riproduzione, che arrivano a ben 24 ore con la custodia di ricarica. Non rinunciano alla funzione di ricarica rapida, che in soli 10 minuti garantiscono fino a 2 ore di riproduzione, mentre il cavo USB Type-C rende la ricarica estremamente versatile. La forma ergonomica consente una perfetta stabilità all’orecchio mentre il design in-ear offre un buon isolamento passivo.

Per quanto riguarda la qualità vera e propria degli auricolari, questa è offerta da due driver da 6mm che propongono una buona quantità di bassi con medi fluidi e alti cristallini. Per il collegamento le cuffie sfruttano un modulo Bluetooth 5.0 che offre un’associazione immediata e la massima stabilità in ascolto. Non manca la certificazione IPX7 che fornisce la resistenza ad acqua e sudore. Questo significa che potrai utilizzare gli auricolari anche durante l’attività sportiva senza alcun pericolo per le parti interne. I comandi sono completamente touch consentendoti di accedere a qualsiasi funzionalità con un semplice tocco. Potrai gestire tracce, chiamate e assistenti vocali direttamente dagli auricolari senza la necessità di tirare fuori lo smartphone dalla tasca. Un alleato perfetto per la vita quotidiana con un prezzo decisamente conveniente.

Grazie ad un coupon del 35%, infatti, gli auricolari possono essere acquistati su Amazon a soli 19,49 euro.