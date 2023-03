GoMoWorld: eSIM solo Roaming internazionale da 3,99 euro anche in Italia

Arriva un nuovo operatore in Italia, seppur non direttamente per navigare nel Belpaese. Si tratta di GoMoWorld, un servizio lanciato dal fondatore del Gruppo Iliad, Xavier Niel, che consente tramite app di acquistare eSIM per navigare tramite Roaming internazionale in circa 160 Paesi in tutto il mondo a partire da 3,99 euro. Il servizio sfrutta l’operatore virtuale irlandese GoMo, non rientra in Iliad Italia, ma è di proprietà del gruppo NJJ Holding.

Come funziona GoMoWorld

Diretta da Héloïse Abraham, la startup GoMoWorld offre servizi per coloro che viaggiano frequentemente e necessitano di utilizzare la connettività all’estero per un periodo limitato. La stessa Abraham dichiara:

“Conosciamo tutti lo stress di atterrare in un nuovo paese dopo un lungo volo e preoccuparsi di trovare il proprio trasferimento, l’alloggio e non avere una connessione mobile. GoMoWorld è stato creato per porre fine a quello stress! GoMoWorld è stato creato da esperti di telecomunicazioni e sfruttando l’esperienza dei nostri partner europei siamo stati in grado di costruire qualcosa di veramente unico e veramente incentrato sul cliente. Sulla base di anni di esperienza nel settore mobile e su ricerche di mercato, il nostro team in eir Ireland ha creato GoMoWorld, per un’esigenza senza risposta di viaggiatori globali, grande valore, connettività dati senza soluzione di continuità.”

La connessione Internet in Roaming funziona in circa 160 Paesi, solo mediante attivazione via app Android e iOS. Le tariffe non prevedono rinnovi automatici, bensì pagamenti in pacchetti dati che partono da 3,99 euro per 7 giorni e arrivano a 19,99 euro per 30 giorni. Il bundle di Giga varia a seconda del Paese di destinazione: ad esempio, in Svizzera si ricevono 25 Giga per 30 giorni, mentre negli Stati Uniti d’America l’operatore propone attualmente 15 Giga per 30 giorni, al medesimo prezzo.

Il pagamento avviene sempre in euro tramite carte di credito e di debito e, al termine dei Giga, la navigazione verrà bloccata automaticamente. Per usufruire del servizio, naturalmente, servono smartphone con la possibilità di installare le eSIM.