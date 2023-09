Google: 10 anni di update per Chromebook, ma solo in certi casi

Quando si parla dei Chromebook prodotti e commercializzati da Google, si parla di dispositivi perfetti per l’utilizzo scolastico e particolarmente economici: un HP Chromebook x360 costa solo 269 euro nei periodi di sconto, e include tutto ciò che serve per lo studio. Più volte, però, anche enti come il Public Interest Research Group hanno ribadito che i Chromebook spesso vengono abbandonati dal produttore molto rapidamente, diventando “mattoncini di plastica e alluminio” inutili.

Per questa ragione, Google ha promesso di cambiare il suo programma di aggiornamenti per i dieci anni successivi al lancio del prodotto, aumentando la longevità dei dispositivi…ma con dei compromessi.

Google aumenta update Chromebook, ma attenzione

Come pubblicato dalla stessa Grande G sul forum ufficiale, chi possiede un Chromebook lanciato nel 2021 o successivamente riceverà automaticamente il supporto decennale senza alcun dettaglio nascosto. Chi invece possiede un Chromebook rilasciato prima del 2021 ha una possibilità di ricevere gli update per dieci anni. La differenza nel supporto è evidente tra singoli produttori e singoli modelli: a seconda dei componenti hardware e del software, Google fornirà aggiornamenti per un periodo di tempo differente.

Ad esempio, il Chromebook HP Elite Dragonfly riceverà patch di sicurezza fino a giugno 2032, mentre il Chromebook HP G2 le riceverà solo fino a giugno 2028. Insomma, per scoprire quanti aggiornamenti riceverà il proprio device – se datato – bisognerà cercare manualmente su Google il modello di Chromebook e i suoi criteri di aggiornamento specifici.

Nel frattempo, il primo update già confermato da Google e in arrivo nei prossimi mesi riguarderà l’efficienza energetica, con l’aggiunta della ricarica adattiva per preservare la salute della batteria, e della funzione Battery Saver per disattivare i processi ad alta intensità energetica.