HP Chromebook x360: 269€ di FLUIDITÀ PURA

Scegli il risparmio con Amazon! Oggi acquisti un HP Chromebook x360 a soli 269,99 euro, invece di 399,99 euro. Grande risparmio per un ottimo notebook con sistema operativo Chrome OS. Il vantaggio di avere questo dispositivo? La sua fluidità e la capacità di rimanere veloce e prestante sempre, senza accusare il passare del tempo. Infatti, grazie alla leggerezza di questo sistema operativo tutto è molto più pratico e prestante.

Tra l’altro con Amazon Prime hai anche la consegna gratuita inclusa nell’offerta. Tornando al nostro laptop è bene ricordare che è dotato di un display touch da 14 pollici con tecnologia Full HD. Questo garantisce un comfort senza pare nell’utilizzo. Infatti, è possibile alternare una gestione da vero e proprio notebook a una da vero e proprio tablet. Insomma, tanta comodità e velocità senza dover spendere una fortuna.

HP Chromebook x360: semplicemente sorprendente

Il Notebook HP Chromebook x360 è semplicemente sorprendente. Ampio display per lavorare e divertirti comodamente, pannello IPS per avere la stessa resa di colori da ogni angolazione, schermo con cerniera a 360° per un utilizzo da tablet, tastiera comoda e precisa per una scrittura più produttiva anche in mobilità e processore Intel Celeron N4120 per prestazioni molto interessanti.

Cosa stai aspettando? Acquistalo ora a soli 269,99 euro, invece di 399,99 euro. Questo risparmio è offerto a tutti i clienti Prime. Se ancora non lo hai fatto, iscriviti subito al servizio attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.