Google abbandona un altro suo servizio storico

Mentre Google rilascia nuovi strumenti IA per migliorare l’esperienza di ricerca sul suo motore, tra cui il modello TryOnDiffusion per provare virtualmente qualsiasi capo di abbigliamento, la stessa società si prepara ad abbandonare un suo servizio storico che, sfortunatamente, ha perso popolarità nel corso degli ultimi mesi. Dopo diverse settimane di indiscrezioni e alcuni piccoli segnali lanciati direttamente dalla Grande G, le luci di Grasshopper stanno per spegnersi.

Google abbandona Grasshopper

Per molto tempo i siti legati a Grasshopper – app creata per insegnare le basi della programmazione a chiunque fosse interessato, naturalmente a costo zero – hanno mostrato bizzarri post di test che parlavano della chiusura del sito Web e dell’applicazione ufficiale, rimossi poi tempestivamente dai moderatori di casa Google. Solo recentemente il servizio ha iniziato a notare alcuni “malfunzionamenti”, tra pagine impossibili da aprire e nuovi avvertimenti.

Dopo qualche settimana l’azienda di Mountain View ha finalmente fornito una spiegazione agli utenti, confermando che il servizio verrà chiuso in questi giorni.

Il preavviso minimo ha stupito coloro che stavano ancora usando Grasshopper per imparare a programmare, e che da questi giorni dovranno abbandonare la piattaforma. Il sito ufficiale risulta ancora attivo, ma i forum di supporto sono già offline e l’applicazione Grasshopper è stata rimossa dal Play Store.

Così facendo, questo servizio si aggiunge alla lunga lista di proposte firmate Google poi abbandonate a causa della scarsa popolarità o della mancanza di risorse per sostenere la loro attività.