Google Analytics down (15 ottobre): cosa succede?

Problemi in corso su Google Analytics: la piattaforma non funziona correttamente. Come sempre, una testimonianza arriva dal portale Downdetector, che ha iniziato a raccogliere i feedback inviati dagli utenti. Qui pubblicheremo tutti gli aggiornamenti sulla vicenda.

Il down di Google Analytics del 15 ottobre 2024

Possiamo confermare l’anomalia, osservando dati errati sulla dashboard, soprattutto per quanto riguarda gli utenti attivi sui siti del nostro network: il valore visualizzato è 0 per l’intervallo di tempo relativo agli ultimi minuti.

La pagina di Google dedicata allo stato dei servizi al momento non segnala alcun problema per Analytics, mentre Ad Manager è interessato da un’interruzione momentanea. Non sappiamo se i due down siano in qualche modo collegati.

Altre conferme del malfunzionamento in corso arrivano dai social network, con post provenienti da tutto il mondo. Non sembra dunque trattarsi di un evento circoscritto a una specifica area geografica.

Aggiornamento (15/10/2024, 16.04): i problemi sembrano persistere, da bigG non sono giunte comunicazioni in merito.

… articolo in aggiornamento