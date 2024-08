Google annuncia novità per AI Overviews

Gli utenti statunitensi possono usare AI Overviews (in precedenza nota come Search Generative Experience) dal mese di maggio. All’inizio della pagina dei risultati delle ricerche (quindi prima del tradizionale elenco di link) viene mostrato un riepilogo delle informazioni più rilevanti. L’azienda di Mountain View ha annunciato la disponibilità in altri sei paesi e avviato i test per alcuni miglioramenti in Search Labs.

Citazioni dei siti più visibili

Google scrive che, dopo aver notato un uso crescente di AI Overviews e ricevuto feedback positivi negli Stati Uniti, ha deciso di estendere la funzionalità ad altri sei paesi: Regno Unito, India, Giappone, Indonesia, Messico e Brasile. Gli utenti non dovrebbero ricevere risposte sbagliate (ad esempio mangiare le rocce o incollare il formaggio sulla pizza) perché il modello di IA generativa è stato aggiornato a fine maggio.

Attualmente le citazioni dei siti vengono inserite nelle risposte sotto forma di card. I link alle pagine web vengono ora mostrati su desktop alla destra delle risposte per una maggiore visibilità. Su mobile è necessario toccare l’icona del sito (favicon) visibile in alto a destra. Gli utenti che testano AI Overviews in Search Labs vedranno inoltre i link all’interno del testo.

In Search Labs sono inoltre disponibili altre due novità per gli utenti statunitensi. La prima permette di salvare le risposte, quindi verrà mostrato lo stesso risultato se viene effettuata la stessa ricerca. I salvataggi sono accessibili anche nella pagina degli Interessi.

È stato infine aggiunto un pulsante che permette di ottenere una versione semplificata delle risposte. Non è noto quando AI Overviews sarà disponibile in Italia.