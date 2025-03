Google annuncia novità per i dispositivi Pixel

Google ha annunciato molte novità per i suoi dispositivi Pixel (smartphone in particolare). Molte funzionalità sfruttano l’intelligenza artificiale. L’azienda di Mountain View ha svelato anche novità per tutti i dispositivi Android, tra cui la rilevazione delle truffe tramite SMS, oltre ad un aggiornamento per Pixel Studio.

Novità per Pixel e Android

La prima novità riguarda Gemini Live. Grazie alla potenza del modello Gemini 2.0 Flash è possibile avviare una conversazione con qualsiasi combinazione delle 45 lingue supportate, senza cambiare le impostazioni. Le capacità multimodali, annunciate a gennaio per i Pixel 9, sono ora disponibili per Pixel 6 e modelli successivi, oltre che per Pixel Fold. È possibile aggiungere file, immagini e video di YouTube alla conversazione.

L’app Pixel Screenshots per Pixel 9 suggerisce automaticamente gli screenshot da aggiungere alla raccolta, mentre l’app Pixel Studio per Pixel 9 (solo inglese, tedesco e giapponese) permette di generare immagini di persone (non reali) a partire da una descrizione testuale.

La funzionalità Satellite SOS è ora disponibile anche in Europa, Hawaii, Alaska e Canada (serve un Pixel 9). Google ha inoltre aggiunto il supporto per la registrazione video alla funzionalità Dual Screen del Pixel Fold, mentre su Pixel 9 Pro Fold è possibile usare la funzionalità Add Me con Dual Screen per posizionare la persona che scatta la foto nella foto di gruppo.

Le altre novità di marzo saranno disponibili su tutti gli smartphone Android. Find My Device (Trova il mio dispositivo) consente di condividere la posizione in tempo reale con amici e familiari.

Se lo smartphone viene usato con Android Auto, l’utente potrà giocare a diversi giochi quando il veicolo è fermo. Una nuova funzionalità di Chrome permette invece di verificare la cronologia dei prezzi dei prodotti, effettuare il confronto dei prezzi e ricevere una notifica quando il prezzo diminuisce.