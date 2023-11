Google annuncia un nuovo Core Update di novembre

Mentre l’arrivo della Search Generative Experience (SGE) è ancora avvolto nel mistero, Google non resta con le mani in mano quando si tratta di aggiornare i suoi algoritmi. Per la quarta volta quest’anno e per la prima volta per due mesi consecutivi, Google ha implementato un nuovo Core Update. Come promemoria, i Core Update di Big G sono gli aggiornamenti principali e influenzano il modo complessivo in cui il colosso americano classifica le pagine web.

Ciò che sorprende oggi è la frequenza con cui Google ha lanciato questi aggiornamenti negli ultimi mesi, anche se possono avere un effetto significativo sul traffico di alcuni siti web e ci vuole un po’ di tempo per valutarne l’impatto. Ma l’azienda ci tiene a rassicurare. “Perché un altro [aggiornamento] così presto dopo l’aggiornamento principale di ottobre 2023? Abbiamo diversi sistemi considerati critici per il nostro processo di ranking; l’aggiornamento principale di questo mese comporta un miglioramento di un sistema principale diverso da quello del mese scorso“. Google aggiunge inoltre che i consigli dati a luglio 2023 prima del Core Update estivo è valido anche per questo update di ottobre e novembre.

Anche il sistema di notifiche sarà aggiornato

Allo stesso tempo, Google prevede di lanciare un aggiornamento del suo Reviews Update la prossima settimana, il 7 novembre. Questo fa seguito all’importante aggiornamento delle recensioni di febbraio, che mira a incoraggiare recensioni più ricche basate su competenze reali, con prove di esperienza con un prodotto o un servizio. Tuttavia, ancora una volta con questo aggiornamento, Google rimane molto vago sulle modifiche che sta apportando.

L’ultima informazione divulgata dall’azienda è che Google non offrirà più “notifiche periodiche sui miglioramenti al [suo] sistema di recensioni, poiché questi si verificheranno su base regolare e continua“. Tuttavia, se il sistema “si evolve in modo significativo, ad esempio coprendo più lingue“, Google continuerà ad aggiornare i suoi post sul blog per informare gli utenti.

Questo vuol dire che bisogna aspettarsi nuovi aggiornamenti da qui alla fine dell’anno? “Cerchiamo di evitare di distribuire update tra la fine di novembre e la metà di dicembre, quando possibile. Ma (…) se abbiamo aggiornamenti che possono migliorare la ricerca e che sono stati sviluppati per diversi mesi, li rilasceremo quando saranno pronti“, spiega Google nel suo caratteristico stile “criptico”…