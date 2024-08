Google annuncia tre funzionalità IA per Chrome

Google ha svelato tre nuove funzionalità IA per la versione desktop di Chrome che sfruttano il modello Gemini. È possibile effettuare una ricerca tramite Google Lens, confrontare prodotti visualizzati in schede multiple e cercare i siti visitati nella cronologia usando il linguaggio naturale. Queste novità saranno inizialmente riservate agli utenti statunitensi.

Nuove funzionalità IA per Google Chrome

La prima novità potrebbe essere definita la versione desktop di Circle to Search (Cerchia e Cerca in italiano). Nella prossima release di Chrome sarà disponibile una funzionalità di Google Lens che consente di cercare su Internet quello che viene mostrato nella pagina.

L’utente deve cliccare l’icona nella barra degli indirizzi e successivamente cliccare o selezionare un elemento (immagine o testo) presente nella pagina. Google Lens può essere attivato anche dal menu contestuale o cliccando i tre puntini in alto a destra. Verrà quindi aperto un pannello laterale a destra con i risultati della ricerca. È possibile anche chiedere altre informazioni e, a seconda della domanda, potrebbe essere visualizzata una risposta AI Overview.

La seconda novità è utile per lo shopping. Grazie a Tab Compare non sarà più necessario passare da una scheda all’altra per leggere le recensioni e cercare i prezzi migliori. Gemini permette di creare una tabella con i dettagli dei prodotti (specifiche, funzionalità, prezzo e altro) prelevati dalle schede aperte.

La tabella può contenere fino a 10 prodotti. Il confronto potrebbe essere esteso ad altre categorie, come viaggi o università. Questa funzionalità rischia però di togliere traffico (e profitti) ai siti di comparazione dei prezzi.

La cronologia di navigazione consente di trovare il sito già visitato, ma solo se l’utente ricorda il sito. Nelle prossime settimane sarà possibile cercare un sito utilizzando il linguaggio naturale. Digitando ad esempio “Cos’era quella gelateria che ho visto la settimana scorsa?“, Chrome mostrerà le pagine corrispondenti. La funzionalità è opzionale (opt-in). I dati di navigazione non sono utilizzati per l’addestramento di Gemini.