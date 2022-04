Google Assistant, su Nest Hub Max si attiverà con lo sguardo

Attenzionare Google Assistant tramite comando vocale è ormai diventata pratica comunque per molti, in quanto consente di accedere a specifiche informazioni e impartire comandi vari in modo rapido e indolore, come si suol dire, semplicemente parlando. Ben presto, però, sarà possibile fare ancora di più: si potrà richiamare l’assistente vocale di Google con lo sguardo, almeno su Nex Hub Max.

Google Assistant: su Net Hub Max è in arrivo la funzione “Guarda e parla”

La funzionalità era già stata scovata da un utente circa un anno e mezzo fa, intercettandola tra le build sperimentali del firmware destinate all’uso interno. Recentemente, però, la feature è tornata a farsi avanti e infatti all’interno dell’ultima beta dell’app Google, la versione 13.14, è stata trovata una descrizione precisa della stessa, il cui nome è “Guarda e parla”.

Attenendosi alla spiegazione fornita, dovrebbe essere possibile guardare il display da un massimo di un metro e mezzo di distanza per cominciare a parlare direttamente con l’Assistente Google tramite la webcam, sfruttando Voice Match e Face Match, per fare in modo che il dispositivo risponda solo ai profili registrati, e non a chiunque.

In merito ad eventuali perplessità sul fronte privacy, i dati che vengono raccolti dalla webcam rimangono sul dispositivo, quindi il segnale video non viene inviato al cloud. Inoltre, attualmente la fotocamera di Nest Hub Max è già sfruttata per riconoscere le gesture della mano che permettono di sospendere e riprendere l’esecuzione di contenuti multimediali, spegnere timer e sveglie e silenziare l’Assistente Google.

Quando la funzionalità verrà rilasciata in via ufficiale non è ancora chiaro, ma considerando la comparsa nel codice di stringhe di testo molto esplicite quali quelle in quesitone è lecito pensare che non dovrebbe volerci ancora molto.