Google Business Profile ora include i post dei social network

In un recente aggiornamento, Big G ha implementato un’opzione che consente di visualizzare i contenuti pubblicati sui social media, come Facebook, Instagram o X, direttamente sulle pagine del Google Business Profile (ex Google My Business). Questa funzione mira a mettere in evidenza l’attività online di un’azienda, consentendo di mostrare i post recenti provenienti dai vari canali social in una sezione dedicata.

Fase di implementazione graduale

Attualmente, la nuova funzionalità è in fase di implementazione graduale e, come spiegato da Google nella sua pagina di aiuto, potrebbe “non essere ancora disponibile per tutti i profili aziendali“. Le aziende che hanno già collegato un account di social media a Google Business Profile potranno vedere i loro post recenti visualizzati in una nuova sezione dedicata.

Come collegare il profilo Google Business ai social

L’azienda di Mountain View ha annunciato che ora gli utenti possono collegare manualmente il proprio profilo Business Profile ai social network, in modo da mostrare i contenuti pubblicati su Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, TikTok, X e YouTube direttamente sulla scheda Google. La procedura è molto semplice:

Accedere al profilo aziendale di Google effettuando il login al proprio indirizzo associato. Selezionare “Modifica file”, quindi “Informazioni sul sito”. Fare clic su “Contatti”. Andare su “Profili sui social network”, quindi cliccare sulla freccia rivolta verso il basso per attivare il menu a tendina. Selezionare il social network che si desidera aggiungere. Aggiungere il link nel formato richiesto da Google. Completare l’operazione facendo clic su “Salva”.

Un link di reindirizzamento può essere modificato o eliminato in qualsiasi momento. Inoltre, Google specifica che è possibile associare “un solo link per sito di social network“. Le pubblicazioni visualizzate sulla pagina aziendale vengono selezionate automaticamente, probabilmente in base alla data di pubblicazione. Infine, Google specifica che attualmente non è possibile “visualizzare le prestazioni delle interazioni degli utenti con ciascun link“.

Aggiornamenti recenti ai profili aziendali di Google

Questa nuova funzionalità rappresenta la seconda modifica apportata ai profili aziendali di Google nel giro di poche settimane. A fine gennaio, l’azienda aveva già rivisto la sezione “Recensioni“, autorizzando la visualizzazione dei commenti degli utenti provenienti da varie piattaforme.

Con questi aggiornamenti Google intende offrire agli utenti una visione a 360° delle attività commerciali online. Integrando sui profili Business i contenuti pubblicati dalle aziende su più canali social, insieme alle recensioni, si fornisce un quadro completo di ogni realtà. In questo modo, le persone che cercano informazioni e recensioni sui brand troveranno tutto ciò che serve in un unico luogo, senza dover passare da un canale all’altro.