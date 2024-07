Google Calendar: nuove opzioni per pianificare gli appuntamenti

Google ha appena annunciato l’introduzione di nuove funzioni di pianificazione degli appuntamenti in Google Calendar per offrire agli utenti una maggiore flessibilità nella gestione dei propri appuntamenti, consentendo agli utenti di personalizzare le ricorrenze e di collaborare in modo più efficiente con altri partecipanti.

Personalizzazione delle ricorrenze degli appuntamenti

Una delle nuove funzioni di Google Calendar consente agli utenti di impostare ricorrenze settimanali personalizzate per gli appuntamenti. Invece di limitarsi a ripetere un evento su base settimanale o di non ripeterlo affatto, gli utenti possono ora personalizzare la pianificazione degli appuntamenti in base alle loro esigenze specifiche. Ad esempio, è possibile impostare un appuntamento in modo che si ripeta ogni due settimane, offrendo una maggiore flessibilità nella gestione dell’agenda.

In precedenza, Google Calendar offriva due funzioni distinte chiamate “slot di appuntamenti” e “orari di appuntamenti”, che essenzialmente svolgevano lo stesso compito. A partire dal 18 luglio, Google ha annunciato che gli orari di appuntamento saranno sostituiti dalla funzione “Pianificazione appuntamenti“, che offre un’esperienza più completa e intuitiva.

La funzione “Pianificazione appuntamenti” fornisce un’interfaccia utente dedicata per creare e gestire più appuntamenti per l’intera settimana. Gli utenti possono creare e condividere pagine di prenotazione, consentendo ad altri di prenotare il proprio tempo con loro. Inoltre, è possibile impostare orari diversi per i singoli giorni, scegliere luoghi, aggiungere partecipanti, impostare giorni di riposo e configurare e-mail di promemoria, tra le varie opzioni disponibili.

Gestione delle prenotazioni e collaborazione

Un punto di forza della funzione di pianificazione è la possibilità di gestire tutte le prenotazioni da un’interfaccia a schermo intero, separata dall’interfaccia principale del Calendario e accessibile in una nuova scheda. Questo consente agli utenti di avere una visione completa e organizzata dei propri appuntamenti.

Oltre agli eventi settimanali personalizzati, Google Calendar consente ora a chi prenota e ai co-host di aggiungere altri utenti a un evento prenotato, a condizione che il creatore dell’appuntamento abiliti l’autorizzazione “Gli ospiti possono invitare altri”. Inoltre, durante l’impostazione dell’agenda, il creatore può aggiungere Google Group come co-ospiti, semplificando la collaborazione tra i membri di un gruppo.

Disponibilità e compatibilità

Nelle prossime settimane, queste nuove funzioni saranno disponibili per le aziende, l’istruzione, le imprese, le organizzazioni non profit e altri livelli di spazio di lavoro, nonché per gli utenti con account personali. Tuttavia, la possibilità di aggiungere Google Group come co-host non sarà disponibile per gli account personali, per gli utenti di Google One Premium e per i singoli abbonati al Workspace.