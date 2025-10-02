Google Calendar ora prende appunti al posto nostro con Gemini

Le riunioni aziendali sono da sempre teatro di una finzione collettiva… Mentre qualcuno parla di KPI e obiettivi, metà della sala fissa documenti vuoti fingendo di prendere freneticamente appunti (siamo troppo cattivi?). Google ha deciso che questa pantomima è durata abbastanza.

Gemini arriva su Google Calendar per prendere appunti nelle riunioni da solo

Gli organizzatori possono attivare la funzione “Prendi appunti per me” (“Take notes for me“) di Gemini direttamente mentre pianificano gli eventi. In pratica Gemini ascolta tutto, cataloga le discussioni e le trascrive su un documento Google, ordinato come la casa di Marie Kondo. Ma la vera chicca sono le citazioni che rimandano a momenti specifici della riunione. Tipo quando il collega ha promesso di inviare quel report “entro domani“, ora c’è la prova, con tanto di data e ora…

E se ci si unisce alla call con quindici minuti di ritardo, niente panico. Gemini prepara un riassunto istantaneo di ciò che ci si è persi. L’aggiornamento recente ha dato agli organizzatori il potere di decidere chi merita di ricevere gli appunti. Si può limitare ai soli colleghi interni o estendere agli ospiti esterni, una sorta di VIP list per i verbali aziendali. E addio alle email che contenevano solo un link anonimo, ora arrivano con riassunto e prossimi passi già pronti, perché cliccare su un link era evidentemente troppo faticoso.

Come trasformare Calendar nel proprio segretario personale

Abilitare questa funzione è molto semplice su Google Calendar. Basta creare l’evento, aggiungere gli ospiti, e sotto l’elenco dei partecipanti spuntare un pulsante che dice “Usa le note delle riunioni Gemini“. Per impostazione predefinita la funzione è disattivata.

Gli amministratori allergici all’AI che vogliono bannare Gemini dall’intero regno aziendale devono farlo dalla console di amministrazione: Menu, App, Google Workspace, Google Meet, e infine le impostazioni Gemini dove possono deselezionare la fatidica casella. Un percorso tortuoso che richiede fino a 24 ore per essere operativo.

La funzione è già disponibile per i domini Rilascio Rapido. I domini Rilascio Programmato dovranno aspettare fino al 13 ottobre per vedere comparire il pulsante magico. Nel frattempo, si può continuare a prendere appunti a mano.