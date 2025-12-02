 Google cancella il post con l'infografica AI copiata
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Google cancella il post con l'infografica AI copiata

Google ha generato con Nano Banana Pro l'infografica di una ricetta, senza inserire il link alla fonte originaria (il post su X è stato rimosso).
Google cancella il post con l'infografica AI copiata
Business AI
Google ha generato con Nano Banana Pro l'infografica di una ricetta, senza inserire il link alla fonte originaria (il post su X è stato rimosso).
Google AI Studio

Un utente ha svelato un “passo falso” di Google. Per pubblicizzare Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image), annunciato a fine novembre, l’azienda di Mountain View aveva pubblicato su X un’infografica generata dal nuovo modello che conteneva una copia quasi esatta di una ricetta pubblicata su un sito oltre 5 anni fa. Il post è stato successivamente cancellato, ma la figuraccia è rimasta.

Furto senza citazione?

Nano Banana Pro è una versione migliorata del precedente Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image). Oltre alle tradizionali immagini (più realistiche) permette anche di generare storyboard e infografiche. L’utente deve solo fornire un’immagine di riferimento (input) e descrivere il risultato finale desiderato.

Per mostrare le capacità del nuovo modello era stata pubblicata un’infografica sull’account X NotebookLM. Conteneva gli ingredienti e la procedura per cucinare un Classic Buttery Herb Stuffing, piatto tipico della Festa del Ringraziamento negli Stati Uniti.

Infografica Nano Banana Pro

Un travel blogger (Nate Hake) ha scoperto che era la copia quasi esatta della ricetta pubblicata sul blog How Sweet Eats oltre cinque anni fa. A parte qualche termine differente, l’elenco degli ingredienti è lo stesso.

Google ha in pratica effettuato lo “scraping” del blog e usato gli articoli per addestrare Nano Banana Pro. Nell’infografica non c’è nessun link alla fonte originaria. L’uso di un modello AI è evidente perché nell’infografica manca il punto 4. Il post incriminato è stato successivamente rimosso.

L’utente ha sottolineato che Google utilizza i contenuti dei siti web e li ripubblica in un diverso formato senza citare la fonte. In pratica potrebbe essere definito un furto del lavoro altrui, in quanto non viene chiesto il permesso, causando anche una diminuzione del traffico verso i siti.

Fonte: Bleeping Computer

Pubblicato il 2 dic 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Nvidia lancia modello AI per la guida autonoma Alpamayo-R1

Nvidia lancia modello AI per la guida autonoma Alpamayo-R1
Il vantaggio di Gemini di Google? Sa tutto di noi...

Il vantaggio di Gemini di Google? Sa tutto di noi...
Gen-4.5 di Runway genera video realistici da ingannare chiunque

Gen-4.5 di Runway genera video realistici da ingannare chiunque
Opera integra Gemini di Google nel browser gratis

Opera integra Gemini di Google nel browser gratis
Nvidia lancia modello AI per la guida autonoma Alpamayo-R1

Nvidia lancia modello AI per la guida autonoma Alpamayo-R1
Il vantaggio di Gemini di Google? Sa tutto di noi...

Il vantaggio di Gemini di Google? Sa tutto di noi...
Gen-4.5 di Runway genera video realistici da ingannare chiunque

Gen-4.5 di Runway genera video realistici da ingannare chiunque
Opera integra Gemini di Google nel browser gratis

Opera integra Gemini di Google nel browser gratis
Luca Colantuoni
Pubblicato il
2 dic 2025
Link copiato negli appunti