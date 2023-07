Google Chat: arriva il supporto ai collegamenti ipertestuali

Nel corso delle ultime ore, Google ha annunciato di aver aggiunto in Google Chat il supporto per un’ulteriore nuova funzione molto richiesta nella sua app di messaggistica: da adesso in poi, gli utenti possono sfruttare i collegamenti ipertestuali su Android e sulla versione Web del servizio quando compongono o modificano i messaggi.

Google Chat permette di inserire i collegamenti ipertestuali

La novità è disponibile tutti gli utenti di Google Workspace e gli account personali.

Per inserire un collegamento ipertestuale è sufficiente selezionare il testo desiderato nel messaggio e fare clic sull’icona che raffigura una catena sita nella barra degli strumenti di formattazione in basso. In alternativa, da computer, è possibile usare la scorciatoia da tastiera Ctrl+K su Windows e ChromeOS e command+k su macOS.

Una volta inserito il collegamento ipertestuale, Google Chat va a mostrare un’anteprima dello stesso nel thread di conversazione, sia per il mittente che per il destinatario.

Da tenere presente che la medesima icona per inserire un collegamento ipertestuale è disponibile anche nella schermata di composizione di Gmail, tramite cui è possibile procedere in tal senso già da tempo.

Da notare che l’aggiornamento da poco applicato a Google Chat permette agli utenti anche di copiare i collegamenti ipertestuali da altre app, come da esempio Google Documenti, Fogli e Presentazoni.

Tra i principali vantaggi dello sfruttare i collegamenti ipertestuali vi è senza dubbio alcuno il fatto che, diversamente dall’immissione dei link nella loro interezza, sembrano più puliti e di più semplice consultazione, motivo per cui rendono la visualizzazione delle cha decisamente più ordinata.