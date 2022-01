Google Chat, ecco come scrivere in grassetto

Hai mai usato Google Chat? Se la tua risposta è “no”, non preoccuparti: non sei il solo e, anzi, la schiera di chi sta tranquillamente ignorando questo servizio è estremamente corposa. Le alternative sono infatti molte e la posizione di Google su questo servizio è strana: lo tiene in vita pur non scommettendoci troppo, lo ha unito a Gmail pur senza esaltarne le possibilità, il tutto mantenendo la chat in un limbo per la quale tutti sanno che esiste e nessuno (o quasi) in realtà lo usa davvero.

E pensare che un tempo c'era Google Talk, la cui semplicità lo aveva portato ad imporsi anche su messenger ben più noti e diffusi all'epoca: Google abbandonò il progetto portandolo in un vicolo cieco, salvo ora tornare in parte sui propri passi per ripristinare una posizione nel mondo di quelle chat precedentemente abbandonate. Da oggi, infatti, c'è una novità a ricordarci che Google Chat esiste: ci si potranno inviare messaggi usando il grassetto.

Formattare il testo su Google Chat

L'annuncio è arrivato dal blog relativo agli update di Google Workspace. Secondo quanto indicato, è iniziato il rollout di una nuova funzione che consente di aggiungere formattazione al testo, potendo così scegliere tra corsivo, grassetto, sottolineatura, testo barrato ed elenco puntato per rendere i propri messaggi più ricchi di enfasi e dettagli semantici. Per utilizzare tale funzione sarà sufficiente attivare l'apposito pannello, quindi procedere tramite selezione del testo e relativa formattazione.

Ad oggi il tutto non è ancora disponibile: saranno necessarie circa due settimane prima che il pulsante sia attivo su tutti i profili. Nel frattempo, se mai hai usato Google Chat, potrai continuare ad usarlo come sempre hai fatto. Successivamente potrai continuare ad usarlo o a ignorarlo… ma con il grassetto.