Google Chat: la funzione Scrittura Intelligente arriva su Web

Google ha deciso di estendere anche a Google Chat su Web la funzione Scrittura Intelligente (Smart Compose) che si basa sul machine learning e che era già disponibile su Gmail e Documenti.

Google Chat: Scrittura Intelligente su Web

Trattasi di uno strumento che suggerisce frasi pertinenti a ciò che l’utente sta digitando e che risulta essere molto utile in quanto consente di risparmiare tempo e di ridurre di gran lunga gli errori di ortografia e grammaticali. Google specifica infatti che questa funzione aiuterà a comunicare con i colleghi più rapidamente per portare avanti conversazioni o progetti in modo più efficiente.

Per accettare un suggerimento, occorre fare clic sul tasto Tab per utilizzarlo nel suo testo.

Da tenere ben presente che su Google Chat in versione Web era già disponibile la funzionalità denominata Smart reply, ma è cosa diversa ed entrambe le feature possono coesistere senza andare in contraddizione tra loro.

Per chi non lo sapesse oppure non lo ricordasse, Smart reply suggerisce brevi risposte ai messaggi, mentre Scrittura Intelligente propone frasi contestuali maggiormente articolate.

Scrittura Intelligente è già disponibile per tutti gli utenti Google Workspace e con account Google personale in inglese, spagnolo, portoghese, francese e pure italiano. La feature viene rilascia sia agli amministratori che agli utenti finali.

Un’altra cosa da tenere a mente è che Scrittura Intelligente è abilitata per impostazione predefinita, per cui chi non gradisse la cosa deve provvedere ad effettuarne la disattivazione, deselezionando l’opzione Attiva i suggerimenti di scrittura predittivi mentre scrivi un messaggio su web e desktop che si trova in corrispondenza della voce Scrittura Intelligente nel menu Impostazioni di Google Chat su computer.