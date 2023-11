Google Chrome 119: 15 vulnerabilità corrette e novità sulla privacy

Google ha rilasciato una nuova versione stabile del suo browser web Chrome per tutte le piattaforme supportate. Chrome 119 non è solo un aggiornamento di sicurezza, ma porta anche nuove funzionalità. Tra le novità, spiccano le opzioni per salvare, ripristinare e sincronizzare i gruppi di schede, l’abbandono e l’eliminazione di WebSQL e una nuova impostazione per il Servizio suggerimenti permessi.

Gli utenti di Google Chrome possono aggiornare il browser alla versione più recente seguendo questi passaggi:

Selezionare Menu (l’icona con tre puntini in alto a destra) e poi Guida .

(l’icona con tre puntini in alto a destra) e poi . Scegliere Informazioni su Google Chrome oppure digitare chrome://settings/help nella barra degli indirizzi e premere Invio .

oppure digitare nella barra degli indirizzi e premere . Il browser controllerà automaticamente se ci sono aggiornamenti disponibili e li scaricherà e installerà se necessario. La versione attuale dovrebbe essere Chrome 119 .

. Per completare l’aggiornamento, riavviare il browser cliccando su Riavvia.

Dopo l’installazione dell’aggiornamento Chrome 119, Chrome dovrebbe elencare le seguenti versioni nella pagina:

Chrome per Linux e macOS: 119.0.6045.105

Chrome per Windows: 119.0.6045.105 o 119.0.6045.106

Chrome per Android: 119.0.6045.66

Chrome 119: le correzioni di sicurezza

Google ha annunciato di aver risolto 15 problemi di sicurezza in Chrome 119, l’ultima versione del suo popolare browser web. Nel post ufficiale sul blog Chrome Releases, sono stati elencati solo alcuni di questi problemi, mentre gli altri sono stati tenuti riservati per motivi di sicurezza.

Tra le vulnerabilità divulgate pubblicamente, tre sono state classificate con il livello di gravità più alto: “alta”. Queste riguardano una gestione inadeguata dei pagamenti, una validazione insufficiente dei dati nell’interfaccia USB e un overflow di interi nell’interfaccia USB.

Gli altri problemi di sicurezza hanno una gravità media o bassa e riguardano principalmente bug nel motore JavaScript, nella gestione delle immagini e nella navigazione web. Google non ha segnalato la presenza di exploit attivi che sfruttano queste vulnerabilità.

Per proteggere il proprio browser da possibili attacchi, gli utenti di Chrome sono invitati a installare immediatamente l’aggiornamento alla versione 119, seguendo le istruzioni che ho fornito in precedenza.

Chrome 119: nuove funzionalità e modifiche

Google Chrome 119 include una serie di nuove funzionalità e miglioramenti. La funzione gruppi di schede del browser, ad esempio, supporta ora il salvataggio, il richiamo e la sincronizzazione delle schede.

Gruppi di schede è un’utile funzione di gestione delle schede. È sufficiente fare clic con il tasto destro del mouse su una scheda aperta in Chrome e selezionare l’opzione per creare un nuovo gruppo di schede per iniziare. È possibile trascinare altre schede nel gruppo e chiudere interi gruppi di schede per liberare spazio nella barra delle schede di Chrome.

Le nuove funzionalità aggiungono il salvataggio e la sincronizzazione a Chrome, in modo che i gruppi di schede siano disponibili su tutti i dispositivi desktop su cui Chrome viene eseguito utilizzando lo stesso account Google.

Google Chrome ha introdotto una nuova funzionalità di sicurezza che verifica in tempo reale gli URL visitati dagli utenti. Questa funzionalità si basa sullo standard Safe Browsing di Google, che invia a Google Safe Browsing degli hash parziali degli URL tramite un “proxy via Oblivious HTTP”. Questo meccanismo garantisce la privacy degli utenti, in quanto non associa il loro indirizzo IP alla richiesta.

Altre modifiche: