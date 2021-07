Chrome 92, le novità per iOS, Android e desktop

Google Chrome inizia a ruggire più forte anche sui terminali iOS, dove non ha certo la presenza dilagante che vive sugli altri sistemi operativi, ma dove intende far sentire la propria presenza riversando un numero sempre più alto di funzioni proprie del browser made in Google. La versione 92 porta novità soprattutto sulla piattaforma Apple, riservando alle altre soprattutto update di sicurezza.

Google Chrome 92

Le novità sono concentrate nel nuovo Chrome 92 e tra queste si annoverano in particolare:

full-page screenshot

modalità incognito bloccata (con passcode)

Non sono tuttavia queste le uniche novità previste nella versione ufficiale 92.0.4515.90: miglioramenti in termini di design e di stabilità sono previsti nella nuova versione, così da offrire un'esperienza migliore a quanti scelgono da App Store il browser Google in alternativa a quello proprietario di Cupertino. iOS è l'ultimo vero terreno di conquista possibile per Chrome, per il quale è altrimenti presumibilmente giunto l'apogeo della propria parabola ascendente. Su iPhone e iPad può invece ancora dire la propria e solo l'introduzione di novità che consentano una omologazione dell'esperienza su ogni piattaforma potrà convincere ulteriori utenti allo switch.

Chrome 92 per Android introduce a questo giro soprattutto novità relative alla stabilità ed alla sicurezza, senza particolari novità in termini di funzioni aggiuntive. La versione ufficiale è la 92.0.4515.105 ed è in aggiornamento in queste ore.

Chrome 92 per desktop, nel frattempo, è già in update per risolvere una serie di importanti problemi di sicurezza, uno dei quali ha portato al suo ricercatore ben 15 mila dollari grazie al programma Bug Bounty dedicato: cifre non comuni, a riprova dell'importanza del problema relativo alla recente funzione di raggruppamento delle Tab